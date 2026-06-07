El piloto Fernando Alonso comenta los próximos cambios reglamentarios en la F1, mientras el papa León XVI reúne a un millón de fieles en Cibeles,continúa la investigación sobre los cuadernos de Leire Díez, Irán ataca Israel, se levanta la cuarentena por hantavirus y hay elecciones en el Real Madrid.

La reciente carrera de Fórmula 1 en el circuito de Mónaco ha dejado declaraciones significativas del piloto español Fernando Alonso , quien ha opinado sobre los cambios técnicos planeados para la categoría.

Según sus palabras, la FIA está evaluando modificar el reglamento para la temporada 2030 y ya existen conversaciones sobre un cambio de motor para el próximo año. Alonso señaló que estas transformaciones son necesarias para mantener la competitividad y la relevancia del deporte. Añadió que las críticas de los pilotos son parte del show, pero las decisiones finales escapan a su control.

El asturiano también recordó sus participaciones anteriores en el principado, en 2007 y 2008, cuando las condiciones de la pista ofrecían mayor agarre. En la edición actual, Alonso logró su mejor resultado con el peor monoplaza de la parrilla, terminando en décima posición aprovechando sanciones a otros competidores, una nueva proeza que demuestra su talento al volante.

En un ámbito completamente distinto, el papa León XVI celebró un evento masivo en la plaza de Cibeles de Madrid, donde se congregaron más de un millón de fieles. La ceremonia, calificada como la más multitudinaria de su pontificado hasta ahora, evidenció la fuerte devoción que suscita elsumo pontífice en suelo español. Elogiado por su accesibilidad y sus mensajes cercanos, el papa bendijo a la multitud y recordó la importancia de la solidaridad y la paz en los tiempos actuales.

Asistentes de todas las edades participaron con entusiasmo, portando banderas y rezando conjuntamente, en una jornada que quedará en la memoria colectiva de los creyentes. Mientras tanto, la actualidad política y judicial sigue marcada por la investigación sobre el uso de fondos reservados. Los cuadernos de la exasesora Leire Díez, incautados en el marco del caso, contienen una anotación que apuntaría a Pedro Sánchez Guerra, hermano del presidente del Gobierno, en operaciones Irán.

Esta anotación ha reavivado las especulaciones sobre una posible estrategia legal para proteger al entorno cercano al jefe del ejecutivo. Sánchez Guerra ha negado reiteradamente cualquier implicación irregular, asegurando que nunca ha tenido negocios en Irán. La oposición exige transparencia y que se aclaren todas las conexiones, mientras el gobierno insiste en que se trata de un asunto judicial y pide que se respete la presunción de inocencia.

En Oriente Medio, la escalada entre Israel e Irán continúa tras el ataque a Beirut. Irán ha lanzado misiles contra el norte de Israel en represalia, lo que ha desencadenado condenas internacionales y llamados a la calma. El incidente eleva la tensión en una región ya de por sí volátil, con el temor de que una respuesta israelí pueda ampliar el conflicto.

Las fuerzas de defensa aérea israelíes interceptaron parte de los proyectiles, pero se reportaron daños materiales y algunos heridos leves. La comunidad urgió a evitar más ataques y a buscar soluciones diplomáticas. En el plano sanitario, las 12 personas aisladas en el hospital Gómez Ulla como contactos por hantavirus han finalizado su cuarentena y regresado a sus domicilios para completar el aislamiento restante.

Las autoridades sanitarias confirmaron que ninguno de los aislados presentó síntomas durante el periodo de observación, lo que reduce el riesgo de propagación. El hantavirus, que se transmite por contacto con roedores, ha causado brotes esporádicos en el país. Los casos recientes se detectaron en una zona rural, activando los protocolos de vigilancia y control. Los afectados seguirán bajo monitoreo médico hasta completar los 21 días de cuarentena.

Finalmente, en el ámbito deportivo pero alejado de la Fórmula 1, Florentino Pérez y Enrique Riquelme ejercieron su derecho al voto en las primeras elecciones presidenciales del Real Madrid en veinte años. La jornada, descrita por los dirigentes como un referéndum sobre la gestión anterior, registró una alta participación. Pérez, actual presidente, busca un nuevo mandato entre críticas por algunas decisiones deportivas y financieras. Riquelme, como candidato opositor, promete cambios y una mayor presencia de exjugadores en la gestión.

Los resultados se conocerán en las próximas horas, pero el ambiente en la sede del club es de expectación





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