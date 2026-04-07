Declaraciones clave en el juicio a Ábalos: su hijo niega ser 'custodio' y el hermano de Koldo revela detalles

En la primera sesión del juicio contra José Luis Ábalos, declararon su hijo, Víctor, negando ser 'custodio' del dinero, y el hermano de Koldo García, revelando detalles sobre la trama.

En la primera sesión del juicio contra el exministro José Luis Ábalos , acusado de favorecer contratos públicos a cambio de prebendas, han declarado varios testigos clave, incluyendo a su hijo, Víctor Ábalos , y al hermano de Koldo García , Joseba García .

Víctor Ábalos negó ser el “custodio” del dinero que la trama supuestamente puso a disposición de su padre, explicando que los fondos que transfirió a su progenitor provenían de sus propios ingresos y se trataban de un préstamo personal con trazabilidad bancaria. Además, desmintió el uso de líneas seguras de comunicación para referirse a la palabra 'café', argumentando que en realidad se referían al café que él traía de Colombia. También se refirió a un lujoso piso en Madrid que, según la investigación, podría haber sido una garantía para su padre, aunque negó haber ocupado el inmueble o pagado renta alguna, calificándolo como una 'estafa'. La declaración de Víctor Ábalos ha sido crucial para desvincular al exministro de las acusaciones relacionadas con el manejo de fondos ilícitos y la posesión de bienes obtenidos de manera fraudulenta. La defensa del exministro buscó con esta declaración, minimizar la implicación de Ábalos en el entramado de corrupción, presentando una versión que desvía la atención de las acusaciones principales y reduce la gravedad de los hechos. La estrategia se centra en demostrar que los movimientos de dinero y las propiedades no eran parte de un esquema de corrupción, sino producto de circunstancias personales y operaciones financieras legítimas.\Por otro lado, Joseba García, hermano de Koldo García, se acogió a su derecho a no responder a preguntas de la Fiscalía, pero sí respondió a las de su abogada, aportando detalles sobre su relación con Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos y presuntamente contratada en empresas públicas gracias a la intermediación del exministro. Joseba García afirmó que eran “buenos compañeros” y que ella sí trabajaba, contradiciendo la versión de Rodríguez, quien admitió haber cobrado un sueldo sin acudir a su puesto. García detalló su asistencia a Rodríguez en trámites administrativos e incluso favores personales. Además, contradijo a Aldama, afirmando que sí conoció a la expareja de Ábalos. Respecto a los viajes a República Dominicana, reconoció que, además de asuntos personales y de negocios, hizo un favor a Aldama al recoger un sobre. Finalmente, respecto al viaje a Valencia en el que fue interceptado por la Guardia Civil, indicó que el sobre que portaba para Ábalos había sido abierto. Este testimonio ofrece una perspectiva compleja sobre la red de relaciones y favores dentro de la trama, revelando interacciones que contradicen versiones previas y ponen de manifiesto la posible participación de diferentes individuos en el esquema de corrupción. La defensa de Koldo García buscó matizar la información relativa a sus viajes y su patrimonio, con el objetivo de demostrar la legitimidad de sus ingresos y desacreditar las conclusiones de la investigación.\Los testimonios de ambos testigos, aunque con matices y estrategias defensivas distintas, arrojan luz sobre los diferentes aspectos de la investigación, permitiendo trazar una imagen más completa de la presunta trama de corrupción. El testimonio de Víctor Ábalos intentó diluir la vinculación de su padre con los fondos investigados, mientras que el de Joseba García complicó aún más la red de relaciones y favores en torno a Koldo García y la expareja de Ábalos. Estos testimonios, aunque no necesariamente concluyentes, son cruciales para entender las dinámicas internas de la presunta red de corrupción y cómo los implicados intentan defenderse de las acusaciones. El juicio continúa, y las declaraciones de otros testigos y las pruebas presentadas determinarán el futuro del exministro y los demás implicados. El proceso judicial se presenta como un esfuerzo por esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y sentar las bases para la impartición de justicia. La relevancia de estos testimonios radica en su capacidad para cuestionar o confirmar las hipótesis iniciales de la investigación, así como para aportar nuevas perspectivas sobre los hechos investigados





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