Declaraciones clave en el 'caso mascarillas': Implicaciones políticas y financieras

El juicio por el 'caso mascarillas' revela nuevas conexiones entre políticos, empresas y posibles irregularidades financieras, con testimonios que arrojan luz sobre presuntas presiones y movimientos de dinero.

El exsubdirector de Gestión Administrativa de Adif , Ignacio Zaldívar García, declaró el martes pasado ante el Tribunal Supremo (TS), en el marco del juicio por el ' caso mascarillas ', que la expresidenta de Adif , Isabel Pardo de Vera, le informó que el entonces ministro José Luis Ábalos se había comunicado con ella para expresar su preocupación por el trato que estaba recibiendo su pareja de aquel entonces, Jéssica Rodríguez, quien se encontraba contratada en Ineco.

Zaldívar señaló que en ese momento desconocían la naturaleza específica del trabajo de la expareja de Ábalos, argumentando que 'no era mi misión y responsabilidad saber qué hacían' todos los trabajadores en los 'diferentes departamentos'. Al ser cuestionado sobre el traslado de Jéssica a Tragsatec, una vez finalizado su contrato en Ineco, Zaldívar explicó que era práctica común reubicar a los empleados que concluían sus contratos en otras empresas públicas. Negó haber informado sobre esta nueva contratación a la expresidenta de Adif en aquel momento, Isabel Pardo de Vera, quien, según él, sí era consciente de la relación sentimental entre Rodríguez y el exministro José Luis Ábalos. No obstante, Zaldívar relató que 'anteriormente, durante los dos años que estuvo en Ineco la presidenta me llamó para decirme que el ministro le había llamado porque en Ineco se le estaba molestando'. En esta situación, Zaldívar se limitó a actuar como 'correa transmisora', sin llegar a conocer las acciones que la presidenta de Adif tomó al respecto.\El hermano de Koldo, Joseba García, testificó el martes ante el Tribunal Supremo en el juicio por el 'caso mascarillas', revelando que acudió en al menos dos ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero. El testigo afirmó desconocer a Joseba García y negó estar al tanto de que la expareja del entonces ministro fuera asignada a él como asistente. Esta declaración contrasta con lo declarado minutos antes por la jefa de proyecto de Jéssica en Ineco, María Dolores Tapia Pineda, quien afirmó que fue Zaldívar quien asignó a Joseba García como asistente de Jéssica. Joseba García, al ser interrogado sobre su presencia en Ferraz, declaró: 'Yo solamente he estado allí dos veces que recuerde y las dos para eso, no he vuelto nunca más'.\El juicio por el 'caso mascarillas' continúa arrojando nuevos detalles sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Las declaraciones de Zaldívar y de Joseba García aportan nuevas perspectivas sobre los posibles conflictos de interés y las conexiones entre el ámbito político y empresarial. El testimonio de Zaldívar revela la preocupación del entonces ministro Ábalos por la situación laboral de su pareja y su intervención a través de la expresidenta de Adif. Por otro lado, la declaración de Joseba García sobre la recogida de sobres con dinero en Ferraz sugiere posibles flujos económicos irregulares. El análisis de estas declaraciones y el contraste con otras pruebas serán cruciales para determinar la responsabilidad de los implicados y el esclarecimiento de los hechos. El seguimiento del caso es constante, con nuevos detalles que se van revelando a medida que avanza el proceso judicial. La información se mantiene actualizada, proporcionando una visión completa de la actualidad del caso





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caso Mascarillas José Luis Ábalos Adif Tribunal Supremo Joseba García Ferraz Corrupción Investigación Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Armengol y Torres declaran en el Supremo que no dieron órdenes para contratar con la empresa de la trama de las mascarillasEl juicio por el 'caso mascarillas' ha iniciado la ronda de declaraciones con la lectura de los testimonios remitidos por escrito por la presidenta del Congreso y el ministro de Política Territoria...

Read more »

Los reembolsos de impuestos en EE.UU. son más altos que el año pasado. ¿Cuál es la mejor forma de usarlos?El IRS procesó 87,5 millones de declaraciones hasta el momento en esta temporada fiscal y, hasta el 27 de marzo, ha hecho casi 63 millones de reembolsos.

Read more »

Declaraciones clave en el juicio a Ábalos: su hijo niega ser 'custodio' y el hermano de Koldo revela detallesEn la primera sesión del juicio contra José Luis Ábalos, declararon su hijo, Víctor, negando ser 'custodio' del dinero, y el hermano de Koldo García, revelando detalles sobre la trama.

Read more »

El Reino Unido prohíbe la entrada al país al rapero Kanye West por sus declaraciones antisemitasSegún el Ministerio del Interior británico, la presencia del artista estadounidense, que iba a actuar en un festival en julio, 'no sería beneficiosa para el bien público'.

Read more »

Cuándo empieza Hacienda con la devolución de las declaraciones de la renta y hasta cuándo pueden pagar en 2026Este miércoles se ha abierto el plazo para presentar las declaraciones de la renta por Internet, por lo que muchos esperan recibir pronto su dinero siempre que el resultado salga a devolver. ¿Cuándo lo harán? Depende.

Read more »

Declaración de la Renta 2025, en directo: cómo solicitar el borrador, deducciones y última hora de la campañaLa campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 arranca hoy, miércoles 8 de abril, con la presentación de las declaraciones por Intern

Read more »