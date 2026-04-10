Declaración de la Renta 2025: ¿Quién debe presentarla si cobra el paro, el SMI o el IMV?

Conoce las claves para saber si estás obligado a presentar la declaración de la renta en 2025 si percibes ingresos por desempleo, salario mínimo o ingreso mínimo vital. Analizamos los límites de ingresos, la influencia de los pagadores y las deducciones aplicables para que puedas cumplir con tus obligaciones fiscales.

¿Estás obligado a presentar la declaración de la renta si percibes el paro, el Salario Mínimo Interprofesional ( SMI ) o el Ingreso Mínimo Vital ( IMV )? La respuesta no siempre es sencilla y depende de varios factores, principalmente los ingresos totales anuales y el número de pagadores. La normativa fiscal española establece límites de ingresos que determinan la obligatoriedad de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ).

Es fundamental conocer estos límites para evitar errores y posibles sanciones. Generalmente, si los ingresos anuales provenientes de un solo pagador superan los 22.000 euros, la declaración es obligatoria. No obstante, si se tienen dos o más pagadores, el límite se reduce a 15.876 euros anuales. Es importante tener en cuenta que la Agencia Tributaria recomienda revisar los datos fiscales y, ante cualquier duda, utilizar sus canales de atención para obtener información precisa y personalizada. Las personas en situación de desempleo deben prestar especial atención. Hasta ahora, estaban obligadas a declarar la prestación por desempleo, incluso con ingresos bajos. Sin embargo, a partir de la campaña de renta de 2025, la obligatoriedad se rige por los límites generales de ingresos mencionados anteriormente. Las prestaciones por desempleo se consideran rendimientos del trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) actúa como un pagador más. Esto es crucial si se han recibido ingresos tanto de una empresa como del paro durante el ejercicio fiscal. En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la situación es más compleja. El SMI en 2025 se fijó en 16.576 euros brutos anuales en 14 pagas, lo que en principio no obligaría a declarar. Sin embargo, si se tienen varios pagadores y se superan los 15.876 euros establecidos como límite, la declaración será obligatoria. Adicionalmente, existe una deducción de hasta 340 euros en el IRPF para los perceptores del SMI, diseñada para compensar el impacto fiscal de la subida salarial. Esta deducción varía en función de los ingresos, reduciéndose proporcionalmente entre 16.576€ y 18.276€ y desapareciendo si se superan los 18.276€. Respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la presentación de la declaración de la renta es obligatoria para todos los beneficiarios de la unidad de convivencia, incluidos los menores. No presentarla puede conllevar la suspensión de la ayuda. El IMV es una renta exenta de impuestos hasta un cierto límite. Generalmente, la declaración para los perceptores del IMV resulta a cero, ya que no suelen existir retenciones. No obstante, las cuantías que superen los 12.600 euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM) deberán declararse como rendimientos del trabajo. Si, además del IMV, se reciben otras ayudas de colectivos con riesgo de exclusión social, solo se deberá declarar el exceso. El IMV suele aparecer automáticamente en el borrador de la Agencia Tributaria, facilitando el proceso. En resumen, es crucial analizar la situación particular de cada contribuyente, teniendo en cuenta los ingresos totales, el número de pagadores y la percepción de ayudas como el paro, el SMI o el IMV, para determinar si se está obligado a presentar la declaración de la renta y evitar posibles problemas con la Agencia Tributaria





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