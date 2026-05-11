Decisivo debate andaluz sobre el Legislativo y la gestión sanitaria con protestas en la puerta de RTVA

El debate entre los aspirantes a las próximas elecciones andaluzas ha estado marcado por un aluvión de encuestas y ha sido precedido por la convocatoria de protestas en las puertas de RTVA. En este encuentro, los candidatos de los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz han debatido sobre el futuro del Legislativo y la gestión sanitaria.

Un debate frente a un aluvión de encuestas. El segundo choque entre los candidatos de los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz ha venido precedido por la publicación de hasta seis sondeos que coinciden en tres cuestiones: el PP está rozando de nuevo la mayoría absoluta , el PSOE puede horadar su suelo –que son sus actuales 30 parlamentarios– y tanto Vox como las dos formaciones más a la izquierda (Por Andalucía y Adelante Andalucía ) mejoran sus actuales cifras.

Con estos datos bajo el brazo, los mismos que se barajan desde la precampaña, los aspirantes han encarado un encuentro en Canal Sur Televisión que siempre se publicita como 'el decisivo' por aquello de ser el último. Esta segunda confrontación a cinco previa al 17M ha estado adobado, además, por un coro de protestas que esperaba a los candidatos a las puertas de la sede de la RTVA, en la que se sumaban Mareas Blancas, representantes de Amama (la asociación que destapó la crisis con los cribados del cáncer de mama) y, sobre todo, trabajadores del propio Canal Sur, que este lunes han protagonizado la primera de las tres jornadas de huelga que ha convocado el Comité Intercentros





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