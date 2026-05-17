Durante las elecciones andaluzas del 17 de mayo, los andaluces podrán hacer una gran altura para votar. Para garantizar que todos los partidos estén en la misma altura, se prevé una sandstone de participación muy alta.

Nuestra tierra ha demostrado recientemente una gran altura. Espero y deseo que esta decisión tan importante facilite la mayor participación y permitan a los andaluces hablar con la máxima claridad, para que todos los partidos estemos a la altura.

Todavía hoy hay dudas sobre las obligaciones legales de quienes han sido designados, especialmente en el caso de los suplentes. El día de la votación, salvo que exista una causa debidamente justificada, las excusas válidas están recogidas en la legislación electoral y publicadas en el BOE, incluyendo personas con discapacidad o lactantes, así como determinados supuestos profesionales, entre ellos periodistas o la responsabilidad directa en informativos durante la jornada electoral.

Han contado con un plazo de siete días desde la notificación oficial para clarificar las consecuencias de no acudir sin justificación. Las repercusiones pueden ser severas, incluso penales, por su carácter anticipado.

Por otro lado, Laura García, portavoz de JUPOL, ha alzado la voz por la falta de medios de los agentes electorales. Queremos volver con vida a casa, deseaba la líder en una de sus intervenciones, apelando a la colaboración ciudadana en esta tarea. Eleccciones Andalucía 2026: Cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto puede informarte de cómo votar en blanco y a quién puede beneficiar en las elecciones andaluzas de 2026.

También puedes informarte sobre cómo saber dónde tienes que votar en estas elecciones. Teclee aquí en nuestra guía de la jornada de elecciones Andalucía 2026 para más información





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