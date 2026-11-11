Decenas de miles protestan en Madrid contra la violencia policial y el precio de la vivienda

La huelga general del 29N en España se vio marcada por cargas policiales y detenciones, con la candidata de Podemos por Madrid, Irene Montero, exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Marlaska.

Decenas de miles de personas salieron a la calle en Madrid el 29 de noviembre para protestar contra la violencia policial y el precio de la vivienda durante la huelga general convocada por Podemos.

La represión policial en la huelga general

La huelga general del 29N en España se vio marcada por cargas policiales y detenciones, con la candidata de Podemos por Madrid, Irene Montero, exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Marlaska.

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La posición de Podemos

La candidata de Podemos por Madrid, Irene Montero, ha denunciado que la Policía ha utilizado la fuerza de manera injustificada contra antifascistas y personas que reivindicaban un mejor acceso a la vivienda.

La cabeza de lista de Podemos por Madrid, Irene Montero, ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Marlaska, y ha exigido la libertad inmediata y sin cargos de todos los arrestados.

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La respuesta del ministro del Interior

El ministro del Interior, Marlaska, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de Podemos durante todo el día.

Consecuencias de la huelga general

La huelga general del 29N en España se vio marcada por cargas policiales y detenciones, con más de 50 personas detenidas y varias personas heridas.

La huelga general del 29N en España se vio marcada por cargas policiales y detenciones, con la candidata de Podemos por Madrid, Irene Montero, exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Marlaska.

La posición de la secretaria general de Podemos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que la Policía ha utilizado la fuerza de manera injustificada contra antifascistas y personas que reivindicaban un mejor acceso a la vivienda.

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Marlaska, y ha exigido la libertad inmediata y sin cargos de todos los arrestados.