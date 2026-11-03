Decathlon presenta la RCR-F Pro, su bicicleta de carretera más aerodinámica

La nueva bicicleta Decathlon RCR-F Pro combina diseño aerodinámico con rigidez extrema. Desarrollada con Swiss Side para ciclistas profesionales y exigentes.

Decathlon ha oficializado el lanzamiento de su nueva bicicleta de carretera de alto rendimiento, la RCR-F Pro. Este modelo representa un salto tecnológico significativo en la gama de la marca francesa, diseñado específicamente para atletas que buscan maximizar su velocidad en competiciones exigentes. La innovación se centra en la integración de tecnología aeroespacial aplicada al ciclismo, resultando en una máquina optimizada para superar resistencias al aire.

Diseño Aerodinámico Validado por Profesionales

El desarrollo del cuadro de la RCR-F es el resultado directo de una colaboración técnica entre Decathlon y la empresa suiza especializada en aerodinamismo, Swiss Side. El objetivo principal fue crear la bicicleta de carretera más rápida dentro de su categoría específica. Para lograrlo, el equipo de ingeniería utilizó simulaciones computacionales de dinámica de fluidos (CFD) y realizó pruebas exhaustivas en túneles de viento. Estas metodologías permitieron refinar las líneas geométricas hasta alcanzar la configuración final validada por los atletas profesionales del equipo CMA CGM de Decathlon.

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Las mediciones obtenidas confirman que la RCR-F es 13 vatios más rápida que su predecesora, el modelo RCR estándar, cuando circula a una velocidad media de 45 km/h. Esta diferencia de eficiencia energética es crucial para ciclistas que compiten en distancias largas o contrarreloj, donde cada vatio ahorrado se traduce directamente en mayor velocidad sin esfuerzo adicional. Los ciclistas probaron personalmente estas mejoras, asegurando que la teoría aerodinámica se tradujera en beneficios tangibles sobre el asfalto.

Rigidez Estructural y Materiales de Alto Módulo

Además de la velocidad punta, el segundo pilar del desarrollo de la RCR-F es la rigidez estructural. Para cumplir con las expectativas de los ciclistas más exigentes y maximizar la transferencia de potencia, se diseñó un layup de carbono de módulo ultraalto. Este proceso constructivo utiliza exclusivamente fibras de carbono de alta gama, garantizando la máxima calidad y resistencia del material. La estructura está compuesta por 517 piezas individuales ensambladas con precisión milimétrica.

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Como consecuencia de esta construcción compleja, la RCR-F es un 7 % más rígida en la parte delantera en comparación con el modelo RCR convencional. Esta mayor rigidez frontal resulta particularmente efectiva durante las fases dinámicas de la carrera, como ataques explosivos o sprints finales. El cuadro y la horquilla han sido diseñados para mantener la estabilidad a altas velocidades, proporcionando un rendimiento máximo tanto en subidas técnicas como en descensos rápidos.

Especificaciones Técnicas y Componentes Integrados

La geometría de la bicicleta está orientada a ofrecer un equilibrio entre velocidad y control. Se incluyen inserciones Ergo drops en el manillar para mejorar el agarre en la zona del hueco, lo cual aumenta el confort y la seguridad en posiciones aerodinámicas prolongadas. Además, el diseño integra un soporte para GPS compatible con dispositivos de marcas líderes como Garmin, Wahoo y Bryton, facilitando la gestión de datos de entrenamiento sin necesidad de accesorios externos adicionales.

Para completar el conjunto de rendimiento, la bicicleta se acompaña de ruedas de carbono de 50 mm de perfil. Estas llantas han sido creadas específicamente para ciclistas que buscan el máximo rendimiento tanto en tramos llanos como montañosos, optimizando la inercia y la respuesta al viento. La combinación del combo DEDA x VR RCR-F asegura la optimización integral del aerodinamismo, la rigidez y la ergonomía necesaria para la competición de élite.

Garantía y Segmentación de Uso Deportivo

Decathlon establece claramente las condiciones de uso para sus diferentes modelos de bicicletas de carretera. La RCR-F Pro está diseñada para sobresalir en competiciones, recorridos ondulados y montañosos. Es especialmente eficaz en trayectos con menos de 1500 metros de desnivel positivo (D+) por cada 100 kilómetros, manteniendo velocidades medias entre 35 y 50 km/h. Por otro lado, la variante RCR Pro está pensada para brillar en recorridos con más relieve, ideal para etapas con más de 1500 m de D+ por cada 100 km y velocidades medias de 25 a 35 km/h.

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Los compradores de la RCR-F cuentan con una garantía robusta que respalda la inversión en esta tecnología avanzada. La cobertura incluye cinco años para el cuadro y la horquilla, reflejando la confianza en la durabilidad del layup de carbono. Las piezas y la mano de obra tienen una garantía de tres años, exceptuando las piezas de desgaste natural por el uso habitual. Esta estructura de garantía distingue la fiabilidad del producto frente a la competencia en el mercado de bicicletas de alto rendimiento.