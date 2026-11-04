Decathlon Kuikma y FAIRMAT lanzan pala de carbono reciclado

Decathlon Kuikma presenta la KUIKMA Power Carbon LTD con FAIRMAT. Pala limitada con carbono aeroespacial reciclado que reduce la huella de carbono un 31%. Disponible en febrero 2027.

La marca Decathlon Kuikma ha anunciado el lanzamiento de una nueva pala de pádel exclusiva, la KUIKMA Power Carbon LTD, desarrollada en colaboración con la empresa francesa FAIRMAT. Este producto representa una edición limitada que integra carbono aeronáutico reciclado para combinar rendimiento de élite con menor impacto ambiental.

Innovación en materiales sostenibles

La superficie de golpeo de esta nueva pala está fabricada con fibra de carbono reciclada en lugar de carbono virgen. Esta innovación permite mantener las prestaciones de juego de alta gama y reducir hasta un 31% la huella de carbono de esta parte de la pala. La colaboración supone un paso importante en la ambición de la marca de competir al más alto nivel del pádel profesional sin renunciar a uno de sus compromisos fundamentales: reducir significativamente el impacto medioambiental de sus productos sin comprometer su rendimiento.

Also read EEUU lanza 'ataques defensivos' contra una isla iraní a unas horas de las 'midterms'

Proceso de reciclaje mecánico avanzado

En la nueva KUIKMA Power Carbon LTD, el equipo de diseño de la marca ha sustituido el carbono virgen convencional de la superficie de golpeo por carbono reciclado de origen aeroespacial. Este material de alto rendimiento procede de materiales de carbono utilizados originalmente en la fabricación de aeronaves. FAIRMAT los recicla mediante un proceso mecánico que combina inteligencia artificial, robótica y análisis de datos, permitiendo darles una segunda vida en las pistas de pádel y reducir significativamente su impacto medioambiental.

Beneficios ambientales y reducción de emisiones

Los beneficios medioambientales de esta innovación son significativos. Según su análisis independiente del ciclo de vida, el carbono reciclado de FAIRMAT genera hasta 20 veces menos de emisiones de CO₂ equivalente que carbón virgen. Este proceso de reciclaje mecánico, que requiere poca energía, contribuye a evitar que los materiales de carbono procedentes de la industria aeroespacial acaben en los vertederos y permite reducir las emisiones asociadas a los métodos tradicionales de reciclaje químico o térmico. Además, esta tecnología abre la posibilidad de volver a reciclar los componentes de la pala al final de su vida útil.

Advertisement

Declaraciones oficiales y estrategia comercial

Caroline Gillet, directora de Decathlon Kuikma Padel, comenta que el objetivo es ofrecer equipamiento de alto rendimiento a los jugadores expertos y, al mismo tiempo, reducir activamente el impacto medioambiental. La colaboración con FAIRMAT permite sustituir el carbono virgen por materiales aeroespaciales reciclados para reducir un 31% la huella de carbono de la superficie de golpeo. Así demuestran que la innovación sostenible puede cumplir con los más altos estándares de potencia, control y durabilidad en la pista.

Lanzamiento y disponibilidad futura

La KUIKMA Power Carbon LTD se lanzará en una edición exclusiva de 1.000 unidades. Estará disponible en tiendas seleccionadas y en las plataformas de comercio electrónico de Decathlon en Europa a partir de principios de febrero de 2027, con un precio de 130 €. A largo plazo, Decathlon aspira a incorporar esta tecnología a todas las palas de pádel de la gama experta de Kuikma y, potencialmente, a otros artículos deportivos.