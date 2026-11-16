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Decathlon Black Friday 2024: Ofertas de equipamiento deportivo desde el 16 de noviembre

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Decathlon Black Friday 2024: Ofertas de equipamiento deportivo desde el 16 de noviembre
Decathlon · Black Friday · Kiprun
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Descubre las ofertas de Decathlon para el Black Friday 2024. Equipamiento para montaña, running, agua y hogar con descuentos desde el 16 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

La cadena de tiendas Decathlon ha oficializado la apertura de su campaña de Black Friday 2024, estableciendo un periodo promocional que se extiende desde el 16 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Esta campaña abarca una selección estratégica de artículos diseñados para cubrir las necesidades de atletas habituales y principiantes, garantizando disponibilidad para la práctica regular y el inicio en nuevas disciplinas deportivas durante esta temporada de alta demanda.

Equipamiento técnico para montaña y clima frío

Decathlon presenta una gama específica para deportes al aire libre que prioriza la protección térmica y la resistencia climática, incluyendo prendas con corte ergonómico y capuchas compatibles con cascos de seguridad. Los expertos destacan la parka técnica femenina, la cual integra máxima impermeabilidad y resistencia al viento mediante un diseño ajustable que mantiene el confort durante rutas exigentes y el uso cotidiano. Además, la marca ofrece chaquetas de senderismo 3 en 1 con acolchado desmontable, capaces de soportar temperaturas de hasta -10 °C mediante una capa externa impermeable y resistente.

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Innovación en descanso y calzado especializado

Para la organización de estancias en la naturaleza, la selección incluye carpas con tecnología Fresh&Black que reduce la sensación de calor y aumenta la oscuridad interior, combinadas con suelos cubeta antiinsectos y mosquiteras para mayor higiene. La marca Simond destaca con el saco de dormir más ligero y compacto de su gama, diseñado para condiciones de -5 ºC, equipado con estructura 3D para evitar puentes térmicos y respaldado por una garantía de 5 años. Asimismo, el calzado para nieve ofrece botas acolchadas e impermeables con sistema de lazada integral para facilitar el calzado y garantizar un aislamiento térmico superior.

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Tecnología y rendimiento en running y esquí

La división Kiprun optimiza el entrenamiento diario con prendas icónicas como camisetas de media cremallera y chaquetas transpirables con aberturas para pulgares y reloj, diseñadas para salidas en clima fresco. En el segmento de calzado, se ofrecen zapatillas con placa de carbono que buscan equilibrar el retorno de energía y la amortiguación a precios accesibles para todas las distancias. Paralelamente, la tecnología Garmin incorpora el Forerunner 165 con pantalla AMOLED táctil y planes adaptativos para monitorizar la recuperación y mejorar el ritmo, mientras que Quechua lanza las gafas G500i con tratamiento antivaho y montura ventilada, disponibles en tallas S hasta 55 cm y L a partir de 56 cm.

Preparación para deportes acuáticos y entrenamiento doméstico

La oferta de Black Friday también anticipa la temporada de agua con trajes de surf de 3/2 mm confeccionados con un 85 % de caucho natural para aguas entre 17 y 22 °C, y packs completos de paddle surf hinchable que incluyen tabla, remo convertible y bomba. Para mantener la actividad física en interiores, Decathlon disponibiliza pesas rusas evolutivas de 12 kg hasta 24 kg con base de goma protectora, patinetes MF540 de freestyle de 4 kg y canastas de baloncesto ajustables entre 1,60 y 2,20 m para facilitar el desarrollo deportivo de los más jóvenes en el hogar.

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Decathlon Black Friday Kiprun Simond Garmin Forerunner Quechua G500i Outdoor
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