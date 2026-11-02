Debilidad en canales de inteligencia electoral de EE.UU. antes de las elecciones intermedias

Fuentes revelan que los canales de inteligencia electoral están en su punto más débil desde 2016. Recortes y desconfianza mermen la seguridad contra amenazas extranjeras.

A pocas días de las elecciones intermedias en Estados Unidos, los canales que permiten a los funcionarios federales comunicar amenazas extranjeras a los responsables de los comicios se encuentran en su punto más débil desde los comicios de 2016. Numerosas fuentes que trabajan en el ámbito electoral han señalado esta grave vulnerabilidad a CNN. Esta situación surge a pesar de que las agencias de inteligencia del país siguen monitoreando de cerca los conocidos esfuerzos de Rusia, China e Irán para influir en el voto de los estadounidenses.

Recortes y desconfianza en la seguridad

Los recortes a los programas federales han mermado significativamente la capacidad operativa de los funcionarios para transmitir esa información crítica a los responsables electorales en los estados. Entrevistas realizadas con casi una decena de expertos en seguridad electoral revelan una brecha creciente entre la inteligencia disponible y la protección en el terreno. La agencia encargada de estas tareas, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad o CISA, ha visto reducido su impacto.

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Intentos fallidos de comunicación digital

Un esfuerzo de última hora del Departamento de Seguridad Nacional para crear una plataforma en línea destinada a compartir información de inteligencia no goza de la misma credibilidad que en ciclos anteriores. Esta herramienta digital ha recibido escepticismo generalizado entre los funcionarios electorales. La falta de confianza se vio agravada a mediados de octubre cuando una esperada sesión informativa clasificada para responsables electorales se vio empañada por dificultades técnicas.

Los funcionarios federales no pudieron hacer funcionar la videollamada prevista, lo que provocó que la reunión fuera reprogramada y celebrada sin los problemas iniciales. A pesar de este retraso, el incidente reflejó la inestabilidad en los protocolos de comunicación. La CISA ha estado en el centro de estos preparativos de seguridad de última hora durante este ciclo electoral crucial.

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Impacto del desmantelamiento y la política

La CISA asumió un papel importante en la defensa de las elecciones durante el primer mandato del presidente Donald Trump, incluyendo advertencias sobre operaciones de influencia extranjera en 2020. Sin embargo, la agencia fue desmantelada durante el segundo mandato de Trump. En los últimos meses, la administración ha intentado reconstruir su labor de seguridad electoral, aunque con escasos resultados según las fuentes consultadas.

La insistencia de la administración en teorías conspirativas sobre fraude electoral ha generado una profunda desconfianza entre los administradores electorales de todo el país. Estos funcionarios no saben con certeza qué podría intentar hacer el gobierno federal, lo que ha deteriorado la relación bilateral. La desconfianza hacia las motivaciones políticas del gobierno central ha paralizado el intercambio de datos.

Falta de coordinación y canales rotos

Ryan Macias, veterano experto en seguridad electoral y exconsultor de la CISA, declaró que la relación entre los funcionarios electorales y el gobierno federal se ha deteriorado gravemente. En muchos casos, los responsables locales ni siquiera saben con quién comunicarse cuando ocurren incidentes cibernéticos o físicos. Esta falta de dirección clara impide una respuesta coordinada y efectiva ante amenazas.

David Becker, experto electoral y exabogado del Departamento de Justicia, confirmó que no conoce a ningún funcionario electoral, ya sea demócrata o republicano, que esté compartiendo activamente información sobre ciberseguridad con los federales en esta ocasión. Este aislamiento contrasta marcadamente con las cuatro elecciones federales anteriores, donde la CISA supervisaba un sólido centro de coordinación para comunicar amenazas y recibir información el día de los comicios.

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En las últimas semanas, la agencia se ha apresurado a intentar establecer un nuevo canal de intercambio de información. No obstante, es poco probable que esta iniciativa tenga la misma aceptación o inspire la misma confianza que en el pasado. La fragmentación de los canales de comunicación deja a las elecciones intermedias expuestas a riesgos externos sin una defensa unificada efectiva.

El presidente Donald Trump hizo una pausa mientras hablaba en un mitin de campaña para las elecciones intermedias en el Ocean Center de Daytona Beach, Florida, el 30 de octubre de 2026. Este contexto político influye directamente en la percepción de legitimidad de las agencias federales. La capacidad de proteger la integridad del proceso electoral depende ahora de la voluntad de los estados de colaborar con un gobierno central en el que ya no confían plenamente.

La situación actual representa un retroceso significativo en la preparación nacional para los comicios. La combinación de recursos limitados, problemas tecnológicos y un clima político polarizado ha creado un entorno donde la inteligencia contra amenazas extranjeras no llega a quien la necesita. La comunidad electoral se enfrenta a un reto de seguridad sin precedentes en las últimas décadas.

Las fuentes indican que la reconstrucción de la confianza es un proceso lento y complejo. Sin una estructura clara de comunicación, los funcionarios electorales están aislados frente a amenazas coordinadas de actores internacionales. La eficacia de las futuras elecciones dependerá de si se pueden restablecer estos canales de manera creíble antes de que finalicen los procesos de votación y escrutinio en todo el país.