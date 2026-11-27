El debate a cuatro congregó a 10,2 millones de espectadores con un 70,5% de cuota de pantalla, consolidando el dominio de TVE y LaSexta en la TV lineal.

El último gran debate electoral organizado por la Academia de Televisión ha reconfigurado el panorama de la audiencia televisiva en España al registrar una cifra histórica de participación. Este encuentro político, que congregó a una media de 10.190.000 espectadores, logró una cuota de pantalla del 70,5 por ciento según los datos oficiales. El encuentro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau demostró que la televisión lineal mantiene un poder de convocatoria que ninguna otra plataforma digital ha logrado igualar.

Posicionamiento de Cadenas en la Carrera por la Audiencia

La cadena líder en esta contienda fue Televisión Española (TVE), la cual recuperó su posición de dominio absoluto en el sector. Por su parte, la cadena Cuatro arrolló a Telecinco, marcando una diferencia significativa en la preferencia de los televidentes durante el programa central. La otra gran batalla de la noche no se libró en el plató, sino en los mandos a distancia de millones de españoles, donde las decisiones de sintonización definieron el mapa mediático de la noche.

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Los resultados detallados revelan que 16.181.000 personas conectaron en algún momento con alguna de las 22 cadenas que emitieron el debate. Este dato, elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, indica que uno de cada tres españoles del universo televisivo vio en algún momento el último gran debate electoral antes de acudir a las urnas este domingo. La Séptima, por su parte, se quedó a solo 22.000 espectadores de LaSexta, cerrando el grupo de cadenas generalistas que lograron captar la atención general.

Superación del Cara a Cara Precedente

La primera sorpresa de la noche fue que el debate a cuatro ganó al debate a dos celebrado apenas hace siete días. El enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ocurrido el pasado 19 de noviembre, había situado el listón en un 69,7 por ciento de cuota de pantalla y 9.985.000 espectadores de media. El formato actualizado superó claramente esas cifras, rompiendo la expectativa de que el agotamiento de la audiencia afectaría negativamente al programa.

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La campaña electoral ha sometido al espectador a una auténtica maratón televisiva durante estas semanas. Entrevistas en informativos, en magacines, en programas de entretenimiento, en podcasts y en canales de YouTube han saturado el entorno mediático. Los candidatos han pasado por prácticamente todos los escenarios posibles, incluidos debates a dos, a ocho y a cuatro. Si el hartazgo político iba a hacer acto de presencia, el último jueves de campaña parecía el escenario propicio para ello, pero los audímetros han contado otra historia.

Concentración de Audiencia en el Público Adulto

Los datos demográficos muestran una concentración masiva de la atención en la población mayor de 45 años. El 73,6 por ciento de la audiencia del debate tenía 45 años o más, confirmando que la televisión sigue teniendo un público mayoritariamente adulto. Durante años, la industria televisiva ha buscado la fórmula para recuperar a los jóvenes mediante la fichada de creadores de contenido y la modificación de lenguajes para imitar las redes sociales.

No obstante, el debate logró cifras relevantes en grupos de edad jóvenes. Fue el grupo de 25 a 44 años en el que el debate obtuvo su mayor cuota de pantalla, casi 12 puntos por encima de la media nacional. Entre los espectadores de esa franja se disparó hasta el 76,1 por ciento, mientras que entre los mayores de 75 años, el público tradicionalmente más vinculado a la televisión lineal, se quedó en un 66,6 por ciento. Los datos absolutos registraron 723.000 espectadores de media de la franja de 13 a 24 años y 1.172.000 que conectaron en algún momento.

La paradoja es extraordinaria en el contexto actual. En una campaña en la que los partidos políticos se han lanzado a conquistar los territorios de influencers y otros creadores de contenido para llegar a los más jóvenes, uno de los formatos más clásicos ha conseguido una cuota de pantalla superior al 80 por ciento entre ellos. Esto no significa que ocho de cada diez jóvenes españoles vieran el debate, sino que más de ocho de cada diez jóvenes que estaban viendo la televisión durante su emisión eligieron el encuentro electoral.

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El resultado final es que la televisión convencional todavía puede convertirse en su pantalla de referencia cuando el contenido les interesa. La capacidad del encuentro electoral para concentrar a los espectadores más jóvenes que estaban frente al televisor es una de las grandes noticias que deja la noche. El formato clásico, con cuatro atriles, cuatro políticos y una periodista, logró un dato que muchos de los grandes formatos de entretenimiento firmarían sin pensárselo dos veces.