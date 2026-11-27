Análisis detallado del último debate entre candidatos a la Presidencia antes de las elecciones del 29 de noviembre en España.

Con tan solo tres días de antelación a la celebración de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre, los cuatro principales contendientes a la Presidencia del Gobierno participaron este jueves en el último gran debate político antes de los comicios. La jornada, que se extendió durante dos horas, centró las discusiones en bloques temáticos esenciales como la vivienda, la economía, los servicios sociales, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática.

Enfrentamiento directo en vivienda y política económica

El debate inició su primera fase con un intenso intercambio de acusaciones sobre la gestión del mercado inmobiliario. Alberto Núñez Feijóo, líder y candidato del Partido Popular, dirigió duras críticas contra las políticas de vivienda implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y el bloque de Sumar. Feijóo afirmó textualmente que bajo la actual administración, para tener una casa se requiere heredarla, ocuparla ilegalmente o figurar en los sumarios judiciales.

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En respuesta, Ada Colau, candidata por Frente Amplio, criticó la insuficiencia del Gobierno progresista para resolver la principal preocupación ciudadana según datos del CIS. Colau sostuvo que en materia de vivienda se ha suspendido y exigió medidas más valientes, incluyendo la expropiación de viviendas a fondos de inversión para destinarlas al alquiler social.

Santiago Abascal, por su parte, señaló que el gran problema inmobiliario en España radica en la inmigración masiva impulsada por Sánchez, lo que ha disparado los precios. El candidato del PSOE respondió pidiendo al rival abandonar los ataques personales, calificando el debate como un espacio serio y no un programa de entretenimiento.

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Acusaciones de hipocresía y fallos en contabilidad fiscal

La sesión avanzó hacia el debate sobre servicios sociales y fiscalidad, donde las ironías se multiplicaron entre los candidatos. Pedro Sánchez bromeó con la capacidad matemática de Feijóo comparándola con su nivel de inglés, aludiendo a la incapacitación del líder popular para presentar presupuestos. Feijóo replicó destacando que ha presentado más presupuestos en su vida que los que le restan al candidato socialista.

Sánchez también ridiculizó a sus rivales de la derecha por votar en contra de medidas como la limitación de precios de alquileres o la revalorización de pensiones con el IPC, sugiriendo que actuarían como Robin Hood solo si se disfrazaran. Esta intervención generó un fuerte rechazo en Colau y Feijóo, quienes defendieron sus posturas legislativas previas.

Debate sobre violencia de género y aforamiento político

La discusión sobre la violencia de género y las actitudes machistas también tuvo un protagonismo relevante. Feijóo acusó al Gobierno de ser el más machista de la historia, citando frases cuestionables de un sumario judicial para ejemplificar su punto. Este comentario desencadenó una respuesta enérgica de Colau, quien cuestionó el supuesto feminismo del líder popular por interrumpir constantemente y exigir silencio.

Finalmente, el aforamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y su gestión tras la dana se convirtieron en otro foco de tensión. Colau reprochó a Feijóo mantener el aforamiento de Mazón con más de 230 víctimas mortales, cuestionando la idea de buena gestión. Feijóo defendió su posición señalando la importancia de ponerse al frente de emergencias nacionales, mientras Sánchez intervenía para pedir respeto hacia su compañera de debate.