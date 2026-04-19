Debate Teológico sobre la Guerra Justa: Vance Cuestiona al Papa mientras Johnson Apoya la Doctrina

Una controversia teológica emerge entre figuras políticas estadounidenses y el Vaticano respecto a la definición de 'guerra justa' en el contexto del conflicto con Irán. Mientras el expresidente Trump discrepa con el Papa, el vicepresidente Vance aboga por el diálogo y defiende la tradición de la guerra justa, citando ejemplos históricos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se alinea con Vance, sugiriendo que la guerra contra Irán podría ser legítima bajo esta doctrina. Sin embargo, los obispos católicos de EE.UU. aclaran la postura del Papa, enfatizando la necesidad de defensa propia y el fracaso de esfuerzos pacíficos como criterios para una guerra justa. Paralelamente, se observa un cambio de enfoque en el Pentágono hacia una retórica de ‘hacer la guerra’.

Un interesante desenlace de la peculiar y, en gran medida, unilateral disputa del expresidente Donald Trump con el Sumo Pontífice es el debate surgido, desde la perspectiva de la teología católica , sobre si el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán puede considerarse una guerra justa .

Sin necesidad de reiterar los detalles de los ataques directos de Trump al Papa y de la reflexión pontificia acerca de si Dios atiende las súplicas de quienes recurren a la violencia, es suficiente señalar que ambos discrepan. El vicepresidente J. D. Vance, durante una intervención en un evento organizado por Turning Point USA en la Universidad de Georgia esta semana, expresó su apreciación por el rol del Papa como defensor de la paz. Vance manifestó: Me agrada que el Papa sea un defensor de la paz; creo que ese es, sin duda, uno de sus roles. En lugar de confrontar al Papa, Vance afirmó que valora que aborde temas relativos a la guerra y la paz, pues considera que, como mínimo, esto fomenta el diálogo. Esta conversación se da en un contexto posterior, ya que, en lugar de presentar un argumento público a favor de la guerra y buscar respaldo internacional, Estados Unidos emprendió acciones militares contra Irán mientras las negociaciones nucleares estaban en curso. Vance, quien se convirtió al catolicismo, tiene previsto publicar próximamente un libro sobre su propia travesía espiritual. Asimismo, sostuvo un encuentro el año pasado con el Papa y comentó que le resulta una persona agradable. No obstante, Vance planteó en el evento de la Universidad de Georgia: ¿Cómo es posible afirmar que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada? ¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron Francia de los nazis? ¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron los campos de exterminio del Holocausto…? Interrumpido por abucheos de un asistente, Vance añadió: Cuando el Papa dice que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada, existe una tradición de más de mil años de la teoría de la guerra justa, ¿de acuerdo? Ahora, por supuesto, podemos discrepar sobre si este o aquel conflicto es justo, pero creo que es importante, de la misma manera que es importante que el vicepresidente de Estados Unidos sea prudente al hablar de asuntos de política pública, que el Papa sea prudente al hablar de asuntos de teología. Vance ha sido objeto de críticas por la última parte de su declaración, al sugerir que un Papa debería ser cauteloso con la teología. Sin embargo, este comentario requiere ser considerado en su totalidad. Cabe destacar que el concepto de la teoría de la guerra justa ha evolucionado significativamente a lo largo de los últimos mil años, pero sus orígenes se remontan a San Agustín. El Papa proviene de la orden agustiniana y, por ende, probablemente tiene un conocimiento profundo de esta doctrina. Otros republicanos han manifestado posturas similares a las de Vance respecto a la teoría de la guerra justa. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un cristiano evangélico, insinuó que la guerra contra Irán podría considerarse una guerra justa. Johnson afirmó: Es una cuestión muy bien establecida dentro de la teología cristiana. Existe algo llamado doctrina de la guerra justa. Hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Creo que lo que reflejan los comentarios del Presidente —y los del Vicepresidente— es su comprensión —adquirida en la profundidad de las salas de información segura (SCIF) y las sesiones informativas clasificadas— de lo que está en juego en la situación que enfrentamos. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, por su parte, presenta una perspectiva distinta sobre la justicia de la guerra y emitió una aclaración sobre los comentarios del Papa el miércoles. Según la declaración de los obispos: Durante más de mil años, la Iglesia católica ha enseñado la teoría de la guerra justa, y es esa larga tradición a la que el Santo Padre hace referencia cuidadosamente en sus comentarios sobre la guerra. Los obispos agregaron: Un principio constante de esa tradición milenaria es que una nación solo puede legítimamente empuñar la espada ‘en defensa propia, una vez que todos los esfuerzos de paz han fracasado’. Es decir, para que una guerra sea justa, debe ser una defensa contra otro que está activamente librando la guerra, lo cual es precisamente lo que el Santo Padre quiso decir: ‘Él no escucha las oraciones de quienes libran la guerra’. La administración Trump se ha esforzado por desvincular a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del concepto de defensa. Ha incorporado la denominación secundaria de Departamento de Guerra al Pentágono, modificando letreros y tarjetas de presentación para enfatizar la idea de ‘hacer la guerra’. Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien utiliza el título secundario de secretario de Guerra, argumentaron que este cambio buscaba evocar una era en la que Estados Unidos era victorioso en sus conflictos. Por consiguiente, existe una connotación inherentemente ofensiva —en contraposición a defensiva— en la forma en que se han empleado las Fuerzas Armadas de EE. UU





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