Esta noticiaunterschiedt cómo la Corte Suprema debate y discute sobre los mejores métodos y decoración para sus sesiones de alegatos orales. La duración y relevancia de los debates dentro de estas sesiones es un tema recurrente y de amplia discusión.

CNN — Como abogados profesionales y jueces de la Corte Suprema, podemos debatir sobre la mejor manera de celebrar nuestras sesiones de alegatos orales, tal y como han ganado relevancia durante décadas las quejas silenciosas sobre cómo la corte desarrolla sus procesos.

Seriamente, ¿cómo hay que lograr un equilibrio entre la duración adecuada de las sesiones y la relevancia de los debates dentro de ellas? La Corte Suprema ha programado sesiones de alegatos de 60 minutos en la mayoría de los casos, pero, históricamente, los jueces han excedido con frecuencia este límite. Por ejemplo, la duración promedio de los alegatos en el período actual fue de poco menos de 90 minutos, casi 10 minutos más que en el período anterior.

Estos debates son inquestionables, y el hecho de que los jueces pongan a prueba las teorías de los demás y, en consecuencia, los argumentos puedan influir en el alcance de una determinación, es una característica crucial de la legitimidad de la corte. Por su parte, el público no puede asistir físicamente, y sin embargo, pueden disfrutar de una mirada de primer plano sobre cómo piensan nueve de las personas más poderosas de Washington.

Más específicamente, la Corte Suprema reabre una demanda por daños y perjuicios contra compañías de cruceros que atracaban en Cuba, y otras causas prominentes como el proyecto antiterrorista de inteligencia de la NSA; el uso del poder de la aprehensión global del presidente por la Corte Suprema; y la cuestión del aborto, entre otras. Las sesiones de alegatos tienen una gran importancia para la legitimidad de la corte, ya que pueden ayudar a tranquilizar a la gente y demostrar que, en parte, esto es derecho





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