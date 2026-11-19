Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debaten sobre corrupción, economía y tragedia ferroviaria. El líder del PSOE y del PP enfrentan posturas en clave electoral.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, representante del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE), y Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP), protagonizaron el décimo cuarto debate televisado en la historia política española. Este enfrentamiento directo se llevó a cabo el jueves en Madrid, marcando un punto crucial en la campaña electoral que se dirige hacia los comicios generales. La contienda no dejó un vencedor claro entre ambas formaciones, aunque cada partido interpretó los resultados a su favor.

Estrategias de Campaña y Tono del Debate

Alberto Núñez Feijóo adoptó un enfoque más combativo durante la discusión, centrando sus argumentos en las críticas hacia la gestión del Gobierno actual. Por su parte, Pedro Sánchez optó por un tono pedagógico, evitando la confrontación directa y realizando concesiones cuando reconoció puntos válidos en la argumentación de su rival. Esta dinámica representa un cambio significativo en comparación con el debate de las elecciones generales anteriores, hace más de tres años, que se caracterizó por interrupciones constantes y un ambiente tenso.

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La diferencia en los estilos de debate fue evidente desde el inicio. Mientras Núñez Feijóo buscaba desestabilizar la narrativa del presidente del Gobierno mediante la agresividad política, Sánchez mantuvo la calma, priorizando la exposición de logros y la corrección de datos. Esta postura permitió al líder socialista presentar una imagen de estabilidad y control frente a la presión electoral, definiendo claramente la línea divisoria entre ambos perfiles políticos en esta contienda específica.

Corrupción y Legado Político Histórico

El tema de la lucha contra la corrupción generó uno de los momentos de mayor tensión en el debate. Núñez Feijóo atacó al entorno del Gobierno socialista mencionando las investigaciones judiciales que afectan a figuras como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, señaló la condena de 24 años impuesta al exministro de Transportes, José Luís Ábalos, por irregularidades en contratos adjudicados durante la pandemia de covid-19, utilizándolo como prueba de una supuesta falta de integridad institucional.

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En respuesta, Pedro Sánchez contraatacó recordando al líder del Partido Popular la condena por participación a título lucrativo en la trama de corrupción conocida como Trama Gürtel. El presidente del Gobierno acusó al partido de su rival de no haber aprendido las lecciones necesarias de su propia historia corrupta, calificando a su formación como el partido más corrupto. Este intercambio puso de manifiesto el uso de la memoria política y los escándalos pasados como armas electorales principales en la disputa actual.

Disparidad Económica: PIB vs Inflación

En el ámbito de la economía, ambos candidatos presentaron visiones macro y microeconómicas distintas. Pedro Sánchez resaltó la solidez de las cifras generales, citando datos de la Comisión Europea que indican que España cerrará el año con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6%. Este porcentaje sitúa a la economía española por encima de otras grandes potencias europeas, sirviendo como argumento para defender la efectividad de las políticas fiscales del ejecutivo actual.

Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, trasladó el debate a la realidad inmediata de los ciudadanos, centrando su discurso en la carga fiscal y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares. El candidato popular argumentó que es necesario reducir los impuestos porque la población no llega a fin de mes, priorizando la capacidad de compra individual sobre las métricas agregadas de crecimiento nacional. Esta divergencia refleja la brecha entre la visión institucional y la preocupación social más directa.

Tragedia Ferroviaria y Crisis de Vivienda

La política social y la gestión de emergencias fueron centrales en la discusión, especialmente tras los dos accidentes ferroviarios ocurridos en 2026 cerca de Urda y otras zonas, que dejaron un total de 115 fallecidos. Núñez Feijóo criticó severamente la gestión del Ministerio de Transportes, calificando la respuesta del Gobierno como una negligencia continuada. Esta referencia a la tragedia sirvió para atacar la capacidad técnica y la responsabilidad del ejecutivo socialista en materia de seguridad pública.

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Pedro Sánchez asumió la responsabilidad política, ofreciendo un mea culpa y pidiendo perdón a las familias de las víctimas de los accidentes de tren. A pesar de esta concesión, no dudó en contraatacar advirtiendo sobre los posibles recortes en servicios públicos que el Partido Popular aplicaría si llegara al poder. Asimismo, mostró un punto de acuerdo parcial con Núñez Feijóo sobre la necesidad de construir vivienda, aunque insistió en mantener regulaciones contra la especulación, mientras el popular abogaba por la construcción de un millón de hogares sin especificar controles similares.

Ahora que ha concluido este enfrentamiento directo entre los dos principales líderes, la campaña entra en su fase final. El próximo debate, programado para el próximo jueves por la noche, contará con la participación adicional del líder de Vox, Santiago Abascal, y de Ada Colau, representando a la coalición Frente Amplio. La inclusión de más actores políticos promete aumentar la complejidad y el voltaje de la discusión antes de la cita con las urnas.