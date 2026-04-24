Debate por la 'Prioridad Nacional': La Iglesia alza su voz contra la exclusión

La propuesta de 'prioridad nacional' impulsada por Vox y PP en Extremadura y Aragón genera controversia y la Iglesia Católica expresa su rechazo a la exclusión y la politización de la vulnerabilidad.

La noción de ' prioridad nacional ' ha cobrado relevancia en el debate público español, impulsada por su inclusión en los acuerdos de gobernabilidad entre Vox y el Partido Popular (PP) en las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón .

Estos partidos han alcanzado un consenso en aspectos clave de sus programas, particularmente en la gestión de la inmigración, con el objetivo de formar gobierno en ambas regiones. La propuesta central es la implementación de un sistema de 'prioridad nacional' que determinará el acceso a ayudas y prestaciones públicas.

Sin embargo, la interpretación de este concepto ha generado controversia. Mientras que el PP lo entiende como un criterio basado en el arraigo a un territorio, independientemente de la nacionalidad, Vox lo concibe como una preferencia para los ciudadanos españoles sobre los extranjeros. Esta divergencia ha provocado un amplio debate, al que se ha sumado la Iglesia Católica, expresando su firme oposición a la politización de la vulnerabilidad de los afectados por estos acuerdos.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha manifestado la condena de la Iglesia a esta práctica, argumentando que la 'prioridad nacional' contraviene los principios del Evangelio. García Magán ha enfatizado que la Iglesia 'nunca' estará de acuerdo con medidas que busquen 'excluir o anular al otro', defendiendo la dignidad inherente a cada persona humana como un valor 'intocable e irrenunciable'.

La CEE critica la tendencia de la política a simplificar problemas complejos a través de eslóganes y estrategias publicitarias que fomentan la polarización social. En lugar de esto, aboga por un enfoque basado en el 'amor al prójimo', extendido a todas las personas, sin distinción de afiliación política, origen geográfico o credo religioso.

El portavoz episcopal ha subrayado que el criterio evangélico debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, reafirmando el compromiso de la Iglesia de acompañar a todos los miembros de la sociedad. Además, García Magán ha criticado duramente la intención de Vox de eliminar las ayudas a organizaciones como Cáritas, que brindan asistencia a personas migrantes, calificándola como un ejemplo de 'ideología, polarización y eslogan'.

Ha acusado al presidente de Vox, Santiago Abascal, de 'injuria' por sus acusaciones contra los obispos, quienes, según Abascal, 'hacen negocio con la inmigración ilegal'. El portavoz de la CEE ha defendido el papel de la Iglesia en la atención a los migrantes, recordando la importancia de la empatía y la solidaridad.

En este sentido, ha apoyado las declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelos, quien sugirió que sería necesario experimentar las dificultades de la migración para comprender la situación de estas personas. Finalmente, García Magán ha expresado su esperanza de que la próxima visita del Papa Francisco a España contribuya a reducir la polarización en la vida sociopolítica del país, promoviendo un diálogo constructivo y un clima de mayor entendimiento





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