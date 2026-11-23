El debate entre portavoces en Euskadi se tensa con acusaciones de corrupción, conflictos por la ley de vivienda y crispación política seis días antes del 29 de noviembre.

Un intenso y confrontado debate entre los ocho portavoces parlamentarios de Euskadi ha marcado la recta final de la campaña electoral. Con solo seis días de margen para las elecciones generales del 29 de noviembre, las sesiones se han caracterizado por una fuerte crispación política y numerosos enfrentamientos verbales entre los representantes de los principales partidos. La corrupción, los pactos legislativos y la tensión derivada de las diferencias ideológicas han sido el eje central de las intervenciones, generando un clima de reproches e ironías que ha definido la dinámica del encuentro.

Acusaciones de corrupción y pactos parlamentarios

La portavoz del Partido Popular (PP), María Muñoz, ha sido protagonista de momentos de alta tensión al reprochar a sus interlocutores el no abordar lo que ella calificó como casos de corrupción sistémica imputados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En un giro irónico, Muñoz afirmó que, si ella fuera de izquierdas, les diría que son machistas; al ser de derechas, les dijo que se acercaran uno a uno, ya que tenía suficientes argumentos para todos. Estas declaraciones buscan evidenciar lo que la formación popular denomina una complicidad entre el PP y Vox con las formaciones de izquierda.

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Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, no se quedó atrás en las acusaciones, imputando al PSOE de negociar presuntamente con presos a cambio de presupuestos. Millán mencionó explícitamente las negociaciones con Bildu y recordó los viajes del representante de Ciudadanos, Santos Cerdán, a Waterloo para hablar con Junts. Esta crítica directa contra los acuerdos de investidura y la financiación política ha servido para intensificar la discusión sobre la legitimidad de las alianzas de gobierno en la comunidad autónoma.

Choques sobre la ley de vivienda y okupas

La política de vivienda también ha desencadenado una fuerte disputa entre los líderes parlamentarios. Cuando el portavoz socialista Patxi López habló sobre la ley de vivienda, fue interrumpido por Muñoz, quien espetó que así estaba Cataluña. López respondió recordando a López, quien a su vez comentó que la situación en Cataluña era mejor que en Madrid, generando un nuevo round de críticas cruzadas. El portavoz de ERC, Rufián, intervino para defender la gestión, mientras Emilio Delgado, también de Vox, añadió sus propias críticas.

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El enfrentamiento se recrudeció cuando Muñoz propuso expulsar a lo que ella llamó jetas de las viviendas, haciendo referencia clara a los okupas. Rufián respondió de manera contundente, señalando que quienes hablan de jetas deberían mirar hacia Abascal, quien, según él, tiene sus propias contradicciones. Esta discusión refleja la polarización existente sobre la gestión del suelo y la vivienda social, dos temas clave en la agenda política española que afectan directamente a la estabilidad social y al mercado inmobiliario en la región.

Divergencias en igualdad, RTVE y crisis económica

La igualdad de género y la financiación de medios públicos fueron otros campos de batalla. Muñoz destacó que en el debate solo había cuatro hombres de izquierdas, una crítica que expandió en redes sociales. Asimismo, cuestionó las políticas de igualdad del Gobierno y los fallos reportados en las pulseras antimaltrato. Por otro lado, la crispación llegó a niveles altísimos cuando Muñoz acusó a la izquierda de alimentar la confrontación, citando declaraciones de la ministra Diana Morant sobre López.

En defensa de los derechos y la memoria, López recordó las víctimas del terrorismo en las filas socialistas y advirtió a Millán contra la falta de respeto hacia un partido que ha portado féretros. Delgado, por su parte, criticó a Vox por aplaudir a Mazón durante la crisis de las riadas en Valencia, mientras Millán replicó sobre los ocho años de izquierda en el poder. La discusión sobre la independencia de RTVE también emergió, con Muñoz defendiendo que la televisión pública cumple la ley, mientras Delgado la calificaba como digna y Rufián acusando a la derecha de querer cerrar el medio.

Impacto en el electorado y próximos pasos

El debate dejó evidentes las fracturas ideológicas que definiran las próximas legislaturas. Las afirmaciones de Muñoz sobre la economía, preguntando qué sirve crecer siendo la cuarta economía más fuerte de la Unión Europea si la gente no puede comer carne y verdura fresca, resumen la tensión entre los macrodatos y la realidad social. Estos intercambios, llenos de referencias históricas y críticas personales, muestran la dificultad para llegar a consensos en un contexto electoral tan polarizado.

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La portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Maribel Vaquero, aportó un momento singular al mostrar una medalla de la selección vasca de pelota en un Mundial, intentando romper la tensión con un gesto de orgullo deportivo. Sin embargo, el clima general de confrontación sobre corrupción, vivienda y financiación pública seguirá vigilio en los días previos al 29 de noviembre, marcando la percepción que los votantes tienen de la clase política vasca.