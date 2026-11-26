El debate organizado por la Academia de Televisión reúne a Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau para discutir pensiones, corrupción y migración en un formato estructurado en cinco bloques temáticos.

La Academia de Televisión ha organizado un encuentro formal entre los líderes políticos del PSOE, PP, Vox y el Frente Amplio para discutir los ejes centrales de la campaña de cara a las elecciones generales de 2026. Este debate, que abordará temas críticos como la vivienda, la lucha contra la corrupción, la migración y la financiación de las pensiones, contará con la presencia de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, cada uno de los cuales presentará sus propuestas institucionales.

Estructura y Cronograma Del Encuentro

La señal institucional cubrirá la llegada de cada candidato a las instalaciones, comenzando con Santiago Abascal a las 20:00 horas, seguido por Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Pedro Sánchez, separados por intervalos de diez minutos. El formato se divide en cinco bloques temáticos de veinte minutos de duración, lo que otorga a cada aspirante cinco minutos para debatir sobre cada cuestión específica antes de la próxima pausa publicitaria de tres minutos.

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Temáticas Clave y Propuestas Partidistas

El debate comenzará con el bloque de vivienda y continuará con economía y fiscalidad, para luego avanzar hacia la política social, los servicios públicos y la regeneración democrática. La sesión finalizará con una discusión sobre migración y política exterior, donde cada político tendrá una intervención final de un minuto, siguiendo un orden de sorteo que establece a Pedro Sánchez como el primero en hablar, seguido de Santiago Abascal y Ada Colau.

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Logística, Coste y Transmisión Internacional

Con un presupuesto cercano a los 440.000 euros, los gastos se distribuyen entre los operadores según su audiencia, incluyendo la 1, Canal 24 horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima y las televisiones autonómicas de la FORTA. La novedad de esta transmisión es su emisión en CNN Portugal, mientras que más de 100 profesionales acreditados, incluidas agencias internacionales, cubrirán el evento para garantizar una difusión global de las posturas políticas.