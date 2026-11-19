Descubre la hora exacta, el escenario de Madrid Content City y la agenda de temas para el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Feijóo en las elecciones 29N.

El candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Feijóo, se enfrentan hoy en el primer debate televisivo cara a cara de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este encuentro bilateral, tras semanas de intensas negociaciones entre los equipos técnicos de ambas formaciones, marcará un punto de inflexión en la contienda política con el objetivo de definir las posturas principales de los dos grandes bloques antes de las urnas.

Detalles Logísticos del Encuentro Electoral

El debate se celebra en el plató A de Madrid Content City, un recinto gestionado por Secuoya Content Group, elegido específicamente para este primer duelo televisivo. La periodista y presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, María Casado, asumirá la moderación del programa desde 2018, guiando las intervenciones bajo un orden de temas rigurosamente acordado. Esta estructura busca evitar desvíos y centrar el foco en los ejes programáticos definidos previamente por los partidos.

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La duración estimada del encuentro no está sujeta a los cortes publicitarios habituales de la programación televisiva convencional, adaptándose a la extensión real de la conversación entre los candidatos. Esta decisión refleja un cambio en el formato de la democracia española, priorizando el contenido político sobre los márgenes comerciales, algo que se espera tenga un impacto significativo en la percepción pública de la campaña.

Acuerdos entre PSOE y PP sobre Emisores

La organización de estos debates surgió tras un consenso alcanzado el viernes pasado, donde inicialmente el PSOE propuso un debate organizado por la Radio y Televisión Española (RTVE) y otro por emisoras privadas como Atresmedia o Mediaset. No obstante, el Partido Popular rechazó tajantemente participar en encuentros bajo el paraguas de la entidad pública, abogando por que todos los debates se desarrollaran en canales privados. Como resultado, Atresmedia fue seleccionada como anfitriona de este primer encuentro bilateral.

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En relación con el segundo debate, cuya emisión en RTVE está confirmada para el jueves 26 de noviembre, aún se aguarda la confirmación final de su formato específico. Se sabe que este encuentro posterior incluirá a los candidatos de los principales partidos políticos, convirtiéndose en un debate a cuatro que ampliará la oferta informativa disponible para la ciudadanía durante los días previos a la votación general.

Agenda Temática y Moderación de María Casado

La agenda del debate está compuesta por cinco bloques temáticos fundamentales que los candidatos deberán abordar en el siguiente orden estricto: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y finalmente migración y política exterior. El sorteo determinó además quién iniciará y quién cerrará las intervenciones, añadiendo un elemento de aleatoriedad controlada a la dinámica del encuentro.

María Casado, con su experiencia previa en la moderación de debates políticos en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019, garantiza la aplicación de este orden. Su rol es crucial para mantener la equidad y la concentración en los temas, evitando personalismos que hayan caracterizado a debates anteriores. La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión actuará como garante institucional de este proceso, emitiendo una señal limpia que las televisiones pueden retransmitir.

Impacto Mediático y Visión para la Ciudadanía

Casi todas las televisiones del país retransmitirán esta emisión en directo, incluyendo a La 1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional, la Radio Nacional de España (RNE), la plataforma RTVE.es y RTVE Play. Esta ampliación de la cobertura busca maximizar la audiencia y el impacto social del debate, permitiendo que un mayor número de ciudadanos accedan a la información sin barreras técnicas o comerciales adicionales. La decisión de emitirlo en múltiples canales refuerza su carácter de servicio público esencial.

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Las reacciones del entorno político y mediático ya se hacen sentir, con figuras como Juan del Val criticando la personalización del proyecto del PSOE en Pedro Sánchez, mientras que artistas como Joan Manuel Serrat y Arturo Pérez-Reverte expresan dudas sobre la dirección política del país. La pregunta central para los espectadores es comprender cómo estos dos líderes gestionarán los temas estructurales de España, desde la vivienda hasta la corrupción, en un formato sin precedentes recientes.

Próximos Pasos y Confirmación del Segundo Debate

Mientras se desarrolla este primer enfrentamiento, los ojos están puestos en la confirmación del segundo debate para el jueves 26 de noviembre. Este encuentro a cuatro permitirá una comparación más amplia entre las diferentes fuerzas políticas, incluyendo a candidatos más allá de los dos principales. La ciudadanía debe estar atenta a los canales de RTVE para seguir esta segunda fase, que ampliará el espectro de propuestas y críticas.

El éxito o fracaso de este cara a cara se medirá no solo por la retórica empleada, sino por la capacidad de los candidatos para conectar con las preocupaciones reales de los españoles. Con una agenda tan densa como la actual, el debate se presenta como una herramienta clave para la toma de decisiones electorales, ofreciendo claridad y contrastes necesarios en un contexto político polarizado y demandante de respuestas concretas.