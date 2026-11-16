Debate oficial Sánchez-Feijóo 29N: fecha, hora y canales para el primer cara a cara

Confirmado el primer debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Feijóo para el 29 de noviembre. Conoce la hora, el moderador María Casado y los detalles de la emisión.

El primer debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Feijóo, se celebrará el 29 de noviembre. Este encuentro, fundamental para las elecciones generales de ese día, será transmitido en directo por la cadena que organice la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.

Detalles de fecha y organización del debate

El cara a cara oficial entre el líder del PSOE y el del PP tendrá lugar en el plató A de Madrid Content City, gestionado por Secuoya Content Group. La moderación del encuentro correrá a cargo de María Casado, presidenta de la Academia desde 2018, quien guiará el orden y los temas de las intervenciones.

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La duración estimada del encuentro dependerá de la extensión de la conversación, ya que esta vez no se ajusta a una programación de televisión estándar. La Academia ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir las televisiones interesadas, repitiendo el modelo de 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019.

Temas y acuerdo entre partidos y medios

Los detalles del encuentro y de un segundo debate se han consensuado tras semanas de negociación entre los equipos políticos. Inicialmente, el PSOE propuso que RTVE organizara uno y Atresmedia o Mediaset el otro, pero el PP rechazó participar en un evento con la entidad pública del Estado.

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Finalmente, se acordó que el primer debate se celebre en canales privados, con Atresmedia como anfitriona. Se elegirá por sorteo qué cadena, Telecinco, Cuatro o ambas, emitirá la señal en directo, aunque aún no ha confirmado el canal específico. Atresmedia ha adelantado el estreno de 'Gran Hermano VIP' para el miércoles.

Orden de los temas y segundo debate pendiente

Los temas del debate serán cinco y se desarrollarán en el siguiente orden: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. El segundo programa, un debate a cuatro con los candidatos de los principales partidos, aún está pendiente de confirmación, aunque RTVE lo emitirá.