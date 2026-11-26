El debate final de la campaña electoral reunirá a los cuatro candidatos para definir el rumbo político post-electoral con tres días de margen para las elecciones del 29 de noviembre.

La televisión española transmitirá este jueves a las 22.00 horas el debate definitivo entre los cuatro candidatos principales a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Esta cita, programada con una duración de dos horas y dividida en cinco bloques temáticos, constituye el último gran encuentro mediático antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Mecanismo del enfrentamiento político

La dinámica del encuentro supera la lógica tradicional del cara a cara bilateral, incorporando ahora a fuerzas políticas que aspiran a la relevancia en la configuración del próximo ejecutivo. Aunque la pugna central se centra en la designación del presidente del Gobierno, las dinámicas electorales sugieren que el resultado también definirá posibles vicepresidencias o ministerios, especialmente para Santiago Abascal y Ada Colau. Las encuestas actuales indican que ninguna formación obtendrá una mayoría absoluta, lo que convierte este debate en un filtro crucial para determinar las coaliciones postelectorales.

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El formato establecido obliga a los candidatos a navegar por un terreno político más complejo que en ediciones anteriores. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, como líderes de los dos grandes bloques, mantendrán el eje principal del enfrentamiento ideológico. Sin embargo, la presencia de Santiago Abascal y Ada Colau añade capas de negociación y confrontación necesarias para entender el panorama fragmentado del Congreso de los Diputados tras los comicios.

Posiciones estratégicas de los candidatos

El Partido Popular llega al duelo con la convicción de que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, tiene más que ganar que perder. Desde Génova argumentan que fue Pedro Sánchez quien ofreció una imagen débil durante el debate anterior, por lo que el焦点 recae en la gestión del presidente saliente. Feijóo afronta la cita con la intención de convencer al electorado indeciso en lugar de buscar un empate técnico, manteniendo una línea crítica y exigente hacia la trayectoria del Gobierno de coalición.

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Por su parte, el entorno de Pedro Sánchez busca proyectar una imagen presidencial y sobria. Desde la Moncloa confían en que el contraste entre la estrategia de sus rivales y la postura del presidente socialista sea favorable para captar a ese diez y tres por ciento de electorado indeciso que el CIS ha identificado. La estrategia del PSOE consiste en dirigir propuestas concretas a la ciudadanía, evitando caer en la confrontación personal que caracterizó encuentros previos, aunque sin olvidar señalar supuestas desinformaciones de la derecha.

Santiago Abascal y Ada Colau también defienden narrativas distintas para justificar su presencia. La izquierda abolicionista busca desmentir lo que consideran bulos mediáticos y consolidar su identidad frente a la izquierda del PSOE, a la que consideran en un proceso de fagocitación. Por su parte, el candidato de Vox destaca un objetivo estratégico común con el Partido Popular: evitar el retorno de un Gobierno de izquierdas, posicionándose como el guardián de esa barrera ideológica.

Impacto en el electorado y próximos pasos

El contexto inmediato del debate está marcado por la proximidad de las urnas, con solo tres días para que los ciudadanos acudan a votar. Esta coyuntura elimina cualquier margen de recomposición interna dentro de los partidos en caso de un desempeño electoral negativo en la televisión. Pedro Sánchez contará con un equipo de preparación encabezado por Lydia del Canto, Diego Rubio, Rebeca Torró y Ana Manzano, replicando la estructura que utilizó en el debate anterior con la esperanza de mejorar la percepción pública.

Alberto Núñez Feijóo, por el contrario, recibirá presiones desde su propia formación para no caer en la autocomplacencia. Los estrategas populares advierten que cuanto más vulnerable se percibe a la izquierda, más peligrosa se vuelve la movilización del voto, especialmente en el flanco izquierdo del espectro político. Feijóo planea someter a Pedro Sánchez a un examen crítico sobre temas pendientes, como la financiación de sus primarias, una cuestión que el presidente dejó sin respuesta clara en el encuentro previo.

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Para Ada Colau, el debate representa un momento crítico para salvar los muebles de Frente Amplio. Los analistas del Partido Popular anticipan que la líder de la formación independentista de Barcelona enfrentará una tarea difícil al tener que elegir entre mantenerse aliada del PSOE o intentar desmarcarse de una formación que consideran en proceso de hundimiento político. Su capacidad para definir esta postura en las dos horas de directo determinará si logran consolidar su base electoral o si quedan relegadas a un segundo plano.

Las encuestas publicadas el último día hábil, posteriores al debate previo, mantienen una suma holgada de votos para el Partido Popular y Vox, sin evidenciar una caída significativa del PSOE. Sin embargo, el dato clave que domina las mesas de estrategia en Moncloa es la existencia de un porcentaje significativo de indecisos. La atención se centra ahora en si Pedro Sánchez podrá convertir esa incertidumbre en votos mediante una comunicación más directa, o si la narrativa de la derecha sobre la mala gestión y la educación política logrará definir el resultado final de los comicios del 29 de noviembre.