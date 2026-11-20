El debate electoral del 19N reúne 10,15 millones de espectadores y 70,8% de cuota. Antena 3 lidera la audiencia frente a La 1 en un evento histórico.

El debate televisivo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, celebrado el 19 de noviembre, se consolidó como el sexto programa más visto en la historia de la televisión en España. Este encuentro entre los líderes del Partido Popular y el PSOE rompió con la tendencia decreciente de la audiencia en los debates electorales recientes, atrayendo a un total de 10.152.000 espectadores que siguieron la confrontación política.

Récord de audiencia y cuota de pantalla

El cara a cara registró un 70,8 por ciento de cuota de pantalla, marcando el mejor resultado para un debate entre candidatos de las dos principales fuerzas políticas desde el año 2016. Según un informe elaborado por la consultora Barlovento Comunicación, basado en los datos obtenidos por Fifty5Blue, esta cifra representa el segundo mejor share histórico en la televisión española.

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Únicamente el debate electoral emitido en Telecinco en 1993, que enfrentó a Felipe González y José María Aznar, superó este nivel de captación de audiencia. La magnitud del éxito del encuentro del 19 de noviembre evidencia un interés renovado por la televisión lineal en momentos de alta tensión política y electoral.

Desglose de audiencias por cadenas de televisión

La cadena que lideró la emisión fue Antena 3, con una audiencia media de 2.456.000 espectadores y una cuota de pantalla del 17,1 por ciento. Este resultado situó a Antena 3 por delante de La 1, que registró 2.168.000 espectadores de media y una cuota de pantalla dos puntos porcentuales inferior. La diferencia entre ambas cadenas de televisión pública y privada fue significativa en términos de alcance.

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Por su parte, Cuatro obtuvo una audiencia media de 1.277.000 espectadores con un 8,9 por ciento de cuota de pantalla. Curiosamente, Telecinco logró menos espectadores que La 2, la segunda cadena de TVE, con una diferencia de casi dos puntos y medio en la cuota de pantalla, lo que refleja una distribución de interés variada entre las plataformas privadas y públicas.

Análisis demográfico y comparación histórica

Un análisis de la consultora Dos30 revela que el debate alcanzó a 15.781.000 espectadores únicos, lo que significa que el 33,2 por ciento de la población española vio el encuentro en algún momento. La emisión destacó especialmente entre los hombres, que representaron el 71,1 por ciento de la cuota, así como entre los jóvenes de 13 a 24 años con un 82,3 por ciento, y la clase alta con un 77,1 por ciento.

El moderado del debate, María Casado, condujo la sesión que pulverizó los registros de los anteriores comicios entre ambos candidatos, los cuales fueron vistos por un promedio de 5.911.000 espectadores. Este evento devuelve a los debates electorales por encima de la barrera simbólica de los diez millones de espectadores, marcando un hito en la percepción pública del proceso electoral de las generales del 29 de noviembre.