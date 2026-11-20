El debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en RTVE evidenció la profunda división sobre políticas fiscales, viviendas y el Estado del bienestar.

El escenario político español vivió un enfrentamiento de alta tensión este jueves durante el debate televisivo organizado por RTVE, a apenas diez días de la convocatoria de las elecciones generales. La confrontación entre Pedro Sánchez, jefe de Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, reveló fracturas estructurales insalvables en materia de política fiscal, vivienda y derechos sociales.

Choque frontal sobre política fiscal

Pedro Sánchez atacó directamente las posturas de Alberto Núñez Feijóo respecto a los incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, cuestionando la consistencia de su apoyo a estas medidas de sentido común. El líder socialista señaló que el PP vota sistemáticamente en contra de bonificaciones que favorecerían a la clase trabajadora.

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El primer ministro también hizo hincapié en la gestión presupuestaria, preguntando a su rival para qué se crea el Ministerio de Vivienda si no se ejecuta ni el presupuesto asignado. Sánchez acusó al gobierno anterior de no aprovechar los fondos europeos disponibles, una negligencia que, según su análisis, ha perpetuado la crisis de acceso a la vivienda.

Presión impositiva y economía social

La discusión sobre la carga tributaria se intensificó cuando Sánchez presentó datos concretos sobre las pensiones. El jefe de Gobierno subrayó que la pensión media es de 1.577 €, cifra sobre la cual se recaudan 661 € adicionales al año en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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El presidente del Gobierno argumentó que este cobro ha reducido el poder adquisitivo de los jubilados, una medida que consideró injusta. Frente a esto, Alberto Núñez Feijóo intentó defender la política económica de su partido, aunque se vio obligado a responder preguntas sobre el origen de los recursos para financiar sus propuestas.

Conflictos sobre autonomía y seguridad

El debate también abordó temas de seguridad y autonomía institucional. Sánchez cuestionó la gestión de los fondos buitre, señalando la ironía de que mientras el PP hablaba de ellos, la administración pública vendía edificios. Además, preguntó por qué se mantuvo un sistema de seguridad en el corredor de Andalucía idéntico al de hace treinta años.

Se tocaron también temas delicados de transparencia y ética política. El líder socialista cuestionó al candidato popular sobre filtraciones de audios y reuniones con figuras polémicas, mientras que Feijóo defendió su trayectoria durante su mandato como presidente del Partido Popular, negando conocer personalmente a algunos de los implicados.

Proyección futura y políticas de Estado

Hacia el final del encuentro, la discusión se centró en el modelo de Estado del bienestar. Sánchez preguntó si el PP iba a privatizar el sistema público de pensiones o a enfrentar a las generaciones mayores con las jóvenes. El candidato popular fue presionado para confirmar si derogaría la ley de eutanasia o revisaría el derecho al aborto para mujeres de dieciséis años.

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El balance final del análisis del debate en RTVE indica que no hubo consenso en ninguna de las líneas rojas planteadas. La confrontación dejó claro que los dos principales partidos españoles parten de premisas económicas y sociales radicalmente opuestas para afrontar los próximos cuatro años de gobierno.