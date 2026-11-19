Conoce los detalles del debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Tres Cantos. Análisis de temas, sondeos Sigma Dos e impacto en las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han llegado al plató de la Academia de la Televisión en Tres Cantos para participar en el único debate oficial previo a las elecciones generales programadas para el próximo 29 de noviembre. Este encuentro, que constituye la única oportunidad de confrontación directa entre los dos principales candidatos, comenzará puntualmente a las 22.00 horas de este jueves 28 de noviembre.

Datos y resultados de encuestas Sigma Dos

La situación política se presenta altamente competitiva según el último tracking de Sigma Dos publicado por EL MUNDO, donde Alberto Núñez Feijóo lidera las intenciones de voto con un 31% de los sufragios, superando a Pedro Sánchez, quien se sitúa en el segundo puesto con un 27,1%. Estos datos reflejan una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales que podría ser determinante en los resultados finales de las urnas.

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El sondeo pronostica que Santiago Abascal se consolidaría en la tercera posición con un 19,4% de apoyo ciudadano, mientras que el Frente Amplio obtendría un 7,1% de las papeletas. La suma de los votos para el Partido Popular y Vox podría ubicarse entre 184 y 195 diputados, superando la mayoría absoluta de 176 escaños necesaria para formar gobierno sin coaliciones externas.

Estructura y temas del debate televisivo

El cara a cara tendrá una duración aproximada de dos horas y abordará cinco materias fundamentales divididas en bloques específicos: Vivienda, Economía y Fiscalidad, Política Social y Servicios Públicos, Lucha contra la corrupción y Regeneración Democrática, y finalmente Migración y Política Exterior. La organización ha establecido dos pausas publicitarias de tres minutos cada una, programadas para ocurrir inmediatamente después del segundo y cuarto bloque temático.

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Mediante un sorteo oficial, se determinó que Alberto Núñez Feijóo tendría el honor de abrir el debate, estableciendo su discurso inicial, mientras que Pedro Sánchez cerraría la sesión con su intervención final. Durante los intervalos publicitarios, ambos candidatos podrán conversar brevemente con uno de los asistentes que los acompañan, una elección que ha recaído en sus respectivos jefes de Gabinete para cada líder político.

Recepción en el estudio y ambiente político

El ambiente al inicio de la jornada fue tenso para el presidente del Gobierno, ya que Pedro Sánchez fue recibido con una sonora pitada y abucheos por parte de algunos asistentes en la zona de prensa al llegar al plató de Madrid. A pesar de estas reacciones inmediatas, ambos candidatos ya se encuentran en sus posiciones dentro del estudio para abordar los temas clave de la campaña electoral.

Este debate se desarrolla a apenas una semana del cierre de la campaña electoral, un momento crítico donde los sondeos indican que el Partido Popular sigue encabezando la mayoría de las mediciones. La capacidad de los candidatos para convencer a la ciudadanía durante estas dos horas determinará posiblemente la configuración del nuevo panorama político español tras las elecciones del 29 de noviembre.