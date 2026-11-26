Análisis detallado del debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau antes de los comicios del 29-N.

El penúltimo día de la campaña electoral para las elecciones del 29-N se centra exclusivamente en el gran debate a cuatro que reúne a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Este encuentro, programado para las 22:00 horas, está organizado por la Academia de la Televisión y tiene como objetivo principal confrontar las propuestas de los líderes políticos para captar el voto de los indecisos.

Preparación estratégica para el debate a cuatro

Los cuatro candidatos han despejado sus agendas este jueves para dedicar su tiempo exclusivamente a la preparación de este confronto directo. La cita está moderada por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, y tendrá una duración de dos horas. Para los analistas políticos, este debate puede ser decisivo en la definición de las expectativas de voto finales, ya que permite a los líderes demostrar su capacidad de gestión y confrontación.

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Estrategia de Pedro Sánchez y tono contenido

Pedro Sánchez mantiene la misma estrategia de tono contenido que utilizó en su reciente encuentro bilateral con Alberto Núñez Feijóo. Desde Moncloa, consideran que los ciudadanos valoraron positivamente su decisión de rehuir la bronca directa, priorizando la buena educación sobre el enfrentamiento personal. Las encuestas actuales reflejan que esta postura ha aumentado las expectativas de voto para el Partido Socialista, y Sánchez busca confirmar su imagen como un buen presidente del Gobierno.

El socialista planea confrontar su modelo de gestión con el proyecto de coalición entre el Partido Popular y Vox. La estrategia del PSOE se basa en la premisa de que el electorado de izquierda ya está suficientemente movilizado. Por ello, los esfuerzos se dirigen a persuadir a los votantes situados en el centro del espectro ideológico, presentando a Sánchez como una figura responsable y eficaz que no necesita recurrir a ataques personales.

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Posiciones de la oposición y Ada Colau

La estrategia de Santiago Abascal presenta desafíos significativos para Alberto Núñez Feijóo, complicando la posición del líder del Partido Popular. Las fuentes del entorno de Vox describen al candidato socialista como una persona soberbia y amoral, lo que sugiere un ataque frontal en el debate. Los socialistas advierten que los partidos de derechas no pueden permitirse un pacto de no agresión, lo que indica un enfrentamiento retórico intenso y previsible.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio, prepara el debate a conciencia con el objetivo claro de confrontar directamente a Alberto Núñez Feijóo. Su estrategia consiste en desmentir al candidato popular utilizando datos concretos en lugar de ataques emocionales. Este enfoque busca destacar las diferencias ideológicas y de política pública, posicionándose como una alternativa crítica para aquellos ciudadanos que buscan cambios estructurales en el modelo político actual.

Modificaciones en permisos por duelo para trabajadores

Además del debate político, entra en vigor este jueves, 26 de noviembre, la nueva regulación que amplía los permisos retribuidos por fallecimiento de familiares. Esta norma, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público. La Diputación Permanente del Congreso tendrá 30 días para convalidar la medida, ya que las Cortes están disueltas.

La nueva legislación establece un permiso de diez días laborables para el fallecimiento de cónyuges, parejas de hecho, padres o hijos. Para familiares de segundo grado de consanguinidad, como hermanos, abuelos o nietos, el permiso se establece en tres días laborables, ampliables a cinco si es necesario desplazarse. También se incluye el fallecimiento de suegros, yernos, nueras y cuñados con una duración idéntica.

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La normativa ofrece flexibilidad en la disfrutación de estos días, permitiendo a los trabajadores disfrutarlos en cualquier momento dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. Para los asalariados, la negociación colectiva puede prever que los días se disfruten de forma discontinua. En el caso de los funcionarios, esta posibilidad depende de las necesidades del servicio público. Esta medida representa un cambio significativo en los derechos laborales relacionados con la protección familiar.