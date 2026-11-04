Debate en el Parlament catalán sobre la creación de un cuerpo propio de Protección Civil

Junts, ERC, Comunes y CUP presentan una proposición de ley para crear un cuerpo propio que retenga el talento, mientras el Govern opta por un refuerzo de recursos.

El Parlament de Cataluña ha sido testigo esta semana de un nuevo enfrentamiento político y técnico sobre la organización de las emergencias en la región. Las formaciones Junts, ERC, Comunes y CUP han registrado una proposición de ley con el objetivo explícito de impulsar la creación de un cuerpo propio de profesionales especializados. La iniciativa busca resolver las deficiencias en la retención de talento y la consolidación del conocimiento técnico dentro del sistema de emergencias, una demanda que se ha repetido en dos ocasiones anteriores sin resultados concretos.

El principal obstáculo para la aprobación de esta medida radica en la postura del Govern, liderado por la Generalitat de Cataluña. Aunque las fuerzas de la izquierda independentista reivindican una estructura administrativa dedicada, el Ejecutivo catalán insiste en que sus esfuerzos se centran en un reforzamiento histórico basado en la ampliación de recursos humanos y materiales. Las discrepancias políticas ponen de manifiesto dos enfoques distintos para mejorar la capacidad de respuesta ante crisis: la creación de un estatus jurídico específico frente al incremento de efectivos operativos dentro del marco actual.

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El conflicto entre cuerpo propio y refuerzo de recursos

La disputa política aborda dos cuestiones relacionadas pero diferenciadas. Por un lado, se encuentra el método para reforzar la capacidad de prevención y respuesta ante emergencias de gran magnitud. Por otro, se plantea cómo garantizar la estabilidad y el reconocimiento profesional de quienes ya desarrollan estas funciones críticas a diario. Para la plantilla de empleados, la creación de un cuerpo propio es una necesidad urgente para evitar la fuga de talento y permitir el desarrollo de una carrera profesional especializada y reconocida por la administración.

El Govern, en cambio, mantiene que su estrategia se centra en el dimensionamiento adecuado de los recursos y en las actuaciones previstas dentro del cuerpo superior de la Generalitat. Los responsables del Ejecutivo argumentan que este proceso de fortalecimiento no tiene una relación directa con la creación de nuevas tareas operativas, sino que busca optimizar la estructura existente. Esta diferencia de criterios ha generado un punto muerto en el que las necesidades de estabilidad laboral de los trabajadores chocan con la preferencia del Gobierno por no alterar la estructura administrativa actual.

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Posiciones de las formaciones políticas y sindicatos

Las voces de la plantilla, a través de sus representantes, argumentan que la situación actual provoca una pérdida constante de profesionales formados. Según detallan miembros del Comité Intercentres del Departament d'Interior i Seguretat Pública, muchos empleados no pueden continuar en sus puestos cuando aprueban plazas en otras áreas de la administración pública. El resultado operativo es que el servicio forma continuamente a personas altamente capacitadas, para perderlas inmediatamente debido a la falta de perspectivas de carrera en su especialidad.

Los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa, liderados por Junts, ERC, Comunes y CUP, defienden que la modificación de la ley de Protección Civil es fundamental para ordenar el sistema. Advierten que el encaje administrativo actual no reconoce la especificidad del trabajo realizado, presuponiendo una realidad administrativa que no se ajusta a la complejidad de las emergencias modernas. Exigen un acuerdo de país para evitar la pérdida de experiencia acumulada y solicitan al Govern que recoja el guante para liderar este proceso que consideran urgente.

Impacto operativo y perspectivas de futuro

La creación de un cuerpo propio no implicaría la construcción de una nueva estructura operativa desde cero, sino la dotación de estabilidad legal a la organización que ya funciona en la actualidad. Las funciones serían idénticas a las que se desempeñan hoy, reguladas por la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y la normativa aplicable. El cambio sustancial residiría en el marco jurídico, permitiendo que el personal acceda mediante oposiciones propias y especializadas, eliminando la necesidad de superar procesos selectivos ajenos a las tareas de emergencia.

En la práctica, la sala operativa del CECAT funciona con dos salas que actúan de forma redundante para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, la plantilla técnica está dividida en dos colectivos con estatus muy distintos. Mientras que los puestos de responsabilidad y comandamiento están estabilizados, una parte significativa del personal territorial sigue con contratos temporales que generan inestabilidad. Esta precariedad amenaza con perder la experiencia crítica en cualquier momento, especialmente cuando las guardias continúan siendo cubiertas por el personal mínimo disponible.

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A pesar de las presiones políticas y las demandas sindicales, la respuesta del Govern no concreta la estructura final que tendría un hipotético cuerpo propio, ni cual sería su coste específico. Tampoco se ha fijado un calendario claro para su puesta en marcha. Los profesionales continúan solicitando equiparación jurídica y profesional con otros cuerpos de emergencias del país, mientras la administración mantiene su enfoque en el refuerzo material sin alterar el estatus laboral del empleo público en esta área estratégica.