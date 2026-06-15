Debate en el Mundial: las pausas de hidratación ¿ayuda médica o ventaja táctica?

Una medida introducida para proteger a los jugadores del calor genera controversia: algunos entrenadores la usan para reajustar estrategias, mientras que equipos que dominaban pierden el impulso. Analizamos su impacto en los primeros partidos del torneo.

El Mundial de fútbol ha introducido una pausa obligatoria de tres minutos en cada parte de los 104 partidos, con el objetivo principal de permitir la hidratación de los jugadores y proteger su bienestar frente a las altas temperaturas y la humedad en los países organizadores: México, Canadá y Estados Unidos.

Esta medida ha generado un intenso debate entre entrenadores, jugadores y aficionados. Algunos critican que estas interrupciones, que se aplican incluso en estadios con techo retráctil y control climático, parecen más orientadas a complacer a las cadenas televisivas estadounidenses que a necesidades médicas. Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, admitió que no le gustan, salvo en condiciones extremas. Por el contrario, entrenadores como Carlo Ancelotti, de Brasil, aprovecharon estas pausas para dar instrucciones tácticas que revertieron el curso de partidos.

Tras una derrota parcial ante Marruecos, Brazil logró empatar tras la pausa, atribuyendo parte del éxito a las indicaciones de Ancelotti. Otros casos similares ocurrieron con Canadá, que empató contra Bosnia-Herzegovina tras la pausa, y Escocia y Australia, que anotaron goles clave después de interrumpir el juego.

Sin embargo, para equipos que dominaban antes de la pausa, como la debutante Curazao contra Alemania o la República Checa ante Corea del Sur, la interrupción significó un freno a su impulso y terminaron perdiendo o cediendo ventajas. Países Bajos también vio cómo su ventaja se esfumaba tras la pausa ante Japón. La seleccionadora de Estados Unidos, Emma Hayes, señaló que estas pausas rompen el ritmo del equipo que está dominando, aunque también pueden servir para tranquilizar a los jugadores.

Juan Mata, campeón mundial con España, opinó que rompen el flujo del juego y no habría querido tenerlas en su época. Mientras tanto, los aficionados que pagan por ver fútbol continuo se sienten perjudicados por estas constantes interrupciones. A medida que avanza el torneo, se analizará si estas pausas se convierten en un factor decisivo para los resultados, equilibrando supuestos beneficios de salud con el impacto competitivo y el espectáculo





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial Pausas De Hidratación Fútbol Torneo Táctica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una frágil paz en Irán tras una guerra sin vencedores¿Qué mejor manera de celebrar un acuerdo de paz que con una pelea a puñetazos en el jardín de la Casa Blanca? Donald Trump siempre ha preferido el conflicto de cara a la...

Read more »

Una frágil paz en Irán tras una guerra sin vencedores¿Qué mejor manera de celebrar un acuerdo de paz que con una pelea a puñetazos en el jardín de la Casa Blanca? Donald Trump siempre ha preferido el conflicto de cara a la...

Read more »

El gesto del árbitro australiano Shaun Evans en el Mundial: ¿Símbolo supremacista o una broma infantil?Frame de la emisión del Mundial 2026 en TVE.

Read more »

Una España desastrosa abre el Mundial con un triste empate a cero ante Cabo VerdeLas cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y hasta aquí la única obviedad que puede ayudar mínimamente a sobrellevar el fiasco, gigante, del estreno de España en este...

Read more »