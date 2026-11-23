Gabriel Rufián defiende a EH Bildu frente a las acusaciones de Vox durante el debate de TVE, mientras Emilio Delgado cuestiona la coherencia moral de sus oponentes.

El candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, mantuvo un intenso cruce verbal con la candidata de Vox, Pepa Millán, durante el debate televisado emitido por TVE. La tensión surgió cuando Millán aseguró que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había colocado al partido político Bildu al frente de la dirección del Estado, calificándolo como el brazo político de la organización terrorista ETA.

Respuesta contundente de Gabriel Rufián

Gabriel Rufián respondió de inmediato a las acusaciones dirigidas contra Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, con un tono firme y directo. Rufián señaló que Matute ha acompañado féretros de compañeros fallecidos, una realidad que contrasta con las implicaciones sugeridas por la representante de Vox. El político republicano instó a Pepa Millán a mostrar más respeto hacia las personas con un historial de lucha política y memoria histórica.

Also read ERC busca mayoría en Cataluña con Rufián, Montero y Junqueras

El candidato catalán también lanzó una crítica directa al Partido Popular (PP), mencionando que este partido mantiene amistades con figuras controvertidas. Rufián argumentó que Vox no debería juzgar a un movimiento político que ha cargado con el dolor de sus propios camaradas, equiparando la hipocresía percibida con la del conservadurismo español. Esta defensa personal de Rufián evidenció la profundidad del conflicto ideológico en el debate.

Defensa coordinada de la izquierda abertzale y Sumar

Posteriormente, Emilio Delgado, representante del Frente Amplio, se unió a la defensa de Oskar Matute y del conjunto de EH Bildu. Delgado contrarrestó los ataques de Vox recordando los supuestos desaciertos del partido de extrema derecha en municipios como Torre Pacheco. El político de Sumar cuestionó la postura de Vox al acusarlos de incitar o permitir agresiones contra migrantes en dicha localidad, una acusación que situó como un punto débil moral en el discurso de sus rivales.

Advertisement

La intervención de Emilio Delgado sirvió para ampliar la línea de ataque contra la retórica de extrema derecha, desplazando el foco de los argumentos sobre la ilegalidad de Bildu hacia la coherencia ética de Vox. Al mencionar explícitamente a Oskar Matute, el debate mantuvo su concentración en las figuras clave que representan a las fuerzas soberanistas y nacionalistas vascas.

Impacto político y clima del debate en TVE

Este enfrentamiento refleja la polarización actual en la política española, donde la legitimidad de EH Bildu sigue siendo un punto de divergencia insalvable para Vox, pero una prioridad de defensa para ERC y Sumar. Las declaraciones de Pepa Millán sobre la conexión con ETA buscaban deslegitimar la influencia de Bildu, pero la respuesta coordinada de Rufián y Delgado logró resaltar los aspectos humanos y políticos de sus líderes.

El debate en TVE sirvió como escenario principal para estas acusaciones cruzadas, permitiendo a Gabriel Rufián y Emilio Delgado articular una narrativa de respeto a la memoria y de denuncia de la intolerancia. La mención de Oskar Matute como víctima de insultos y la referencia a los féretros como símbolo de compromiso político redefinieron temporalmente el tono del encuentro público.

Los analistas políticos observan cómo este tipo de intercambios verbales intensos pueden consolidar o erosionar el apoyo electoral dependiendo de la audiencia. La capacidad de Gabriel Rufián para mantener la compostura mientras desafía las afirmaciones de Vox demuestra una estrategia comunicativa clara orientada a proteger el espacio político de sus aliados de EH Bildu.