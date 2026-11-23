Analizamos las declaraciones de los candidatos al debate de RTVE del 29 de noviembre en Prado del Rey. Patxi López, Pepa Millán y Emilio Delgado exponen sus posturas antes del enfrentamiento directo.

El lunes 29 de noviembre se consolida como un hito crucial en la carrera hacia las elecciones generales de 2026 con la celebración del gran debate televisivo en las instalaciones de RTVE. Esta fecha marca el momento en que los líderes de los principales partidos políticos se enfrentan directamente en el plató de Prado del Rey para defender sus propuestas ante la ciudadanía. La atmósfera en el estudio refleja una alta expectativa mediática, intensificada por la publicación de sondeos recientes que situarían al bloque de las derechas como favorito para la victoria final.

Declaraciones previas de Patxi López y el PSOE

Patxi López, representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue uno de los primeros en llegar al plató de RTVE este lunes. Antes de cruzar las puertas del estudio, López se dirigió a la prensa asegurando que su principal objetivo para esta noche es que el encuentro resulte útil para los ciudadanos. Su declaración subraya la intención del PSOE de utilizar este espacio televisivo como una herramienta fundamental para que la población pueda elegir con conocimiento de causa, priorizando la claridad en las diferencias políticas por encima de la confrontación estéril.

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La postura de Pepa Millán y Vox en Prado del Rey

Pepa Millán, candidata por Vox, llegó al centro de televisión bajo el lema de ser la única alternativa real al gobierno actual. Millán enfatizó que el equipo de Vox afronta el debate con una sensación de tranquilidad y alegría, reflejando la confianza de su formación en las propuestas que presentarán. Aseguró tener muchas ganas de intervenir en la televisión de todos los españoles, posicionando a su partido como la opción más firme para cambiar la dirección del país en esta jornada electoral.

Primera experiencia con Emilio Delgado de Más Madrid

Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea, participó por primera vez en un debate de estas características, destacando el fuerte espíritu de preparación en equipo que ha definido la campaña. Delgado expresó su profunda satisfacción por formar parte de este encuentro mediático, validando la estrategia de su grupo parlamentario para ganar visibilidad y credibilidad. Su entrada en este escenario de alto nivel marca un nuevo capítulo en la percepción pública de la formación política que representa.

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Estructura del enfrentamiento entre Ester Muñoz y otros líderes

Este lunes, en una sola hora de emisión, las principales fuerzas políticas del país se enfrentaron cara a cara para debatir sus programas de gobierno. El debate, que contó con la presencia de Ester Muñoz por el PP, Míriam Nogueras por Junts, Gabriel Rufián por ERC, Oskar Matute por Bildu y Maribel Vaquero por EAJ-PNV, se estructuró en tres bloques temáticos. El primero estuvo dedicado exclusivamente a la vivienda y el estado del bienestar, estableciendo el tono para el resto de la noche.

Impacto inmediato de los sondeos en la narrativa electoral

A pesar de que aún quedaban varios días para que las elecciones generales se celebraran este domingo, la publicación de los últimos sondeos influyó significativamente en el clima previo al debate. Los datos que daban la victoria al bloque de las derechas añadieron una capa de urgencia a las intervenciones de todos los participantes. Cada candidato buscaba no solo convencer a su base, sino también captar a la indecisión que los resultados preliminares estaban mostrando, haciendo de esta noche una batalla estratégica clave para definir el escenario final de la contienda electoral.