En el debate electoral, el PP y Vox criticaron el gasto público y la inflación a Sánchez, mientras el PSOE defendió sus políticas fiscales y sus socios de izquierda propusieron subir impuestos a los ultrarricos.

El debate electoral televisado a cuatro voces convirtió la economía en el epicentro de la confrontación política, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su contrincante del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lideraron los ataques hacia el líder de Vox, Santiago Abascal. La sesión puso de manifiesto la profunda brecha existente entre los modelos de gasto público y tributación que proponen los bloques conservadores frente a la coalición de izquierdas, generando un clima de tensión constante.

Ataque sobre el gasto público y bono social

Santiago Abascal fue el blanco principal de las críticas iniciales, al ver cómo su propuesta de recortar 112.000 millones de euros en gasto público fue duramente cuestionada tanto por Pedro Sánchez como por Ada Colau. Los líderes socialistas y de la izquierda independentista destacaron que la cifra anunciada por el candidato de Vox carecía de fundamentos técnicos y explicaciones claras, calificándola como una cantidad exagerada y poco creíble ante la ciudadanía.

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Ada Colau, representando a su formación, aprovechó el momento para criticar el uso del bono social eléctrico, señalando las insuficiencias del mecanismo de protección actual. Por su parte, la indignación popular por la situación económica se manifestó en las intervenciones, subrayando que la gente siente que sus ingresos no cubren el coste de vida, un sentimiento que el bloque de izquierdas utilizó para defender su modelo continuista y su apuesta por mantener las ayudas sociales vigentes.

Inflación, precios y el incidente de la pizza

Alberto Núñez Feijóo dirigió su ataque contra el Gobierno por el aumento del coste de la vida, citando datos concretos como el incremento del 43% en el precio de los alimentos. El líder del PP instó al presidente a revisar sus propios tickets de compra domésticos para constatar la realidad, un gesto simbólico que buscaba desacreditar la percepción de bienestar económico que intenta proyectar el ejecutivo actual. Este enfrentamiento personal alcanzó su punto álgido con la mención a la pizza en la pizzería Luna Rossa, un detalle que Feijóo usó para cuestionar la coherencia de Sánchez sobre los impuestos.

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La referencia a la pizza se utilizó para ilustrar el argumento del Partido Popular sobre cómo la inflación impacta en los productos cotidianos y cómo el Gobierno, según su versión, ha permitido que los precios suban. Feijóo espetó a Sánchez sobre la ubicación de la pizzería y su relación con negocios vinculados a su familia, una táctica retórica diseñada para desacreditar la integridad del adversario y desviar el foco de las políticas macroeconómicas hacia el comportamiento ético del presidente.

Propuestas fiscales del PP y distanciamiento de Vox

A medida que avanzaba el debate, Alberto Núñez Feijóo se dedicó a presentar las medidas fiscales concretas de su partido, destacando la aplicación de un IVA cero en la cesta básica de la compra. Su plan incluye además la deflación del IRPF, la reducción de impuestos sobre la luz y la establecimiento de una cuota cero para autónomos con menor facturación, propuestas que buscarían aliviar la presión sobre las familias y pequeños negocios de forma inmediata.

El líder popular aprovechó su tiempo restante, reservado mientras los demás candidatos se enzarzaban en descalificaciones, para enfatizar que el resultado electoral no está escrito y que un 10% de los votantes indecisos en los últimos días puede cambiar el panorama. Su estrategia se centró en presentar el PP como la alternativa pragmática y moderada, diferenciándose de la postura más radical de Vox y buscando captar el voto conservador y del centro sin alienar a la clase media afectada por la inflación.

Defensa del PSOE y postura de la izquierda

El bloque de izquierda, liderado por Ada Colau, definió su posición con claridad, rechazando las propuestas de recorte del PP y Vox y abogando por aumentar los impuestos a los ultrarricos. Colau calificó de hipocresía las críticas de Vox al gasto social, recordando que la familia de Santiago Abascal es beneficiaria de dichas ayudas, una acusación a la que Abascal respondió defendiéndose de que no se discrimine a nadie por sus ideas y tildando de absurda la sugerencia de que solo su familia debiera recibir apoyos.

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Pedro Sánchez respondió con firmeza a las acusaciones, cerrando la intervención de Abascal con una frase tajante que dejó al candidato de Vox sin réplica inmediata. A lo largo de la sesión, Sánchez acusó repetidamente a sus rivales de difundir bulos, un término que utilizó 12 veces, mientras que otros temas geopolíticos como Ceuta, Netanyahu o Zapatero surgieron como referencias tangenciales en el contexto de la política exterior y la seguridad nacional.

Impacto en la campaña y perspectivas futuras

La dinámica del debate mostró un escenario donde la confrontación directa eclipsó las propuestas técnicas detalladas, aunque permitió clarificar las líneas rojas de cada formación. La sanidad pública y la atención primaria, mencionadas en el contexto general de la desafección ciudadana, permanecieron como telón de fondo de las preocupaciones económicas, reflejando una crisis sistémica más amplia que trasciende la mera gestión tributaria.

Las encuestas y el análisis de la audiencia sugieren que los electores valoraron la claridad de las propuestas económicas, especialmente la rebaja de impuestos presentada por Feijóo frente a la defensa del gasto social por parte de Sánchez y Colau. El cierre de la sesión, donde Abascal se limitó a hablar de la inteligencia artificial y los recursos naturales, contrastó con la intensidad del resto del debate, dejando la impresión de un bloque de extrema derecha que no logró articule un mensaje económico alternativo sólido frente a los dos grandes polos de poder.