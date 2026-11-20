En el primer debate electoral, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo defendieron sus récords y propuestas. La corrupción y la vivienda fueron los ejes centrales del enfrentamiento político en España.

El escenario político español se vivió una noche de alta tensión durante el primer debate electoral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Este encuentro marks un punto de inflexión tras tres años y medio de gobierno socialista, caracterizados por un fuerte deterioro institucional y una polarización social acumulada. La confrontación, iniciada con un apretón de manos frío y tenso, rápidamente escaló hacia ataques directos sobre la legitimidad moral y la gestión económica de ambos líderes. Mientras que las anteriores elecciones mostraron niveles de crispación, esta ocasión multiplicó dicha confrontación debido a la gravedad de los sucesos recientes, incluyendo la invasión de Ceuta y múltiples escándalos de corrupción.

Corrupción y Crisis Institucional

Alberto Núñez Feijóo asumió la iniciativa ofensiva desde el primer minuto, dirigiendo sus críticas directamente a la yugular política de su rival. El candidato popular enumeró una serie de casos de corrupción, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de ineficacia en la gestión de la vivienda, las infraestructuras y la inmigración. Feijóo criticó duramente el alza de los precios y lo que él definió como un infierno fiscal, además de referirse a accidentes ferroviarios graves como los ocurridos en Adamuz y Urda. La declaración final de Feijóo fue contundente: afirmó que España merece un presidente decente y aseguró que el actual mandatario no lo es, cuestionando su ética con referencias a la definición negativa que el político catalán Carles Puigdemont hizo de Sánchez.

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Por su parte, Pedro Sánchez adoptó una estrategia defensiva que rápidamente viró hacia el ataque psicológico. El presidente admitió que su partido ha cometido errores y que no ha logrado resolver completamente la problemática de la vivienda, pero se negó a aceptar la responsabilidad absoluta. Sánchez pivotó su discurso hacia el miedo a un futuro retorno de la ultraderecha, advirtiendo que lo que está en juego no es el avance de España, sino el riesgo de volver al pasado. Esta narrativa de confrontación con Vox y la extrema derecha buscaba movilizar a la base electoral socialista, replicando una táctica que le dio buenos réditos en comicios anteriores. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Feijóo interrumpió al presidente para señalar un lapsus legislativo, advirtiéndole que es importante no derogar la Ley de Vivienda aprobada recientemente en la Diputación Permanente del Congreso.

Desacuerdos sobre la Vivienda

El tema de la vivienda, que desató el adelanto electoral, fue uno de los puntos más calientes del debate. Alberto Núñez Feijóo marcó el ritmo de esta sección argumentando que la desregulación propugnada por el PP no agravaría el problema, sino que la inacción actual lo empeora. El líder popular destacó que Pedro Sánchez solo ha entregado el 0,29% de las viviendas protegidas prometidas a principios de la legislatura. Feijóo criticó severamente que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no han aplicado la Ley de Vivienda, una acusación que el socialista refutó inmediatamente.

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Pedro Sánchez defendió firmemente su política de vivienda, argumentando que la desregulación no ayudará al problema, sino que lo agravará. Insistió en que los problemas residenciales son estructurales y requieren una intervención estatal activa. Por el contrario, Feijóo reiteró su promesa de construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura si es investido presidente. Esta propuesta se acompaña de rebajas fiscales para los jóvenes y avales bancarios del cien por cien del valor de la hipoteca para la compra de la primera vivienda. Feijóo remachó su discurso con un ataque personal a la gestión de Sánchez, afirmando que alguien que no parece responsable de nada es, en esencia, un irresponsable.

Economía y Política Fiscal

Tras la vivienda, la aparente buena marcha de las estadísticas macroeconómicas se convirtió en el clavo ardiendo para Pedro Sánchez. El presidente reivindicó su gestión, insistiendo en que España es la economía que más crece entre los grandes países de Europa. Sánchez se jactó de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en más de un setenta y cinco por ciento desde el año dos mil dieciocho. También destacó el refuerzo del Estado del Bienestar y la reducción del déficit público, aunque soslayó que la deuda pública sigue cerca del cien por ciento del PIB, muy por encima de lo que fija el Pacto de Estabilidad Europeo.

Alberto Núñez Feijóo cuestionó frontalmente este relato económico, señalando que el PIB no se come y que la bonanza estadística no se traslada al ciudadano de a pie. El candidato popular argumentó que el rodillo impositivo del Gobierno de coalición, sumado a la inflación, ha laminado el poder adquisitivo de las familias. Feijóo denunció que Sánchez ha sableado a los españoles mediante impuestos y prometió bajarlos para los trabajadores, así como deflactar el IRPF. Este enfoque buscaba conectar con la frustración económica de la población, que no se siente beneficiada por los indicadores nacionales. La confrontación sobre la carga fiscal y el poder adquisitivo definió el tercer bloque del debate, mostrando dos visiones económicas diametralmente opuestas.

Pensiones y Prestaciones Sociales

El último bloque del debate se centró en las prestaciones sociales, marcando una clara división de discursos. Pedro Sánchez mantuvo su enfoque en la revalorización del SMI, los sueldos de los funcionarios y las pensiones. Durante esta sección, el presidente no dejó de hacer referencia constante al líder de Vox, Santiago Abascal, vinculando la estabilidad política con la protección de los derechos sociales. Sánchez presentaba su gestión como un escudo contra el retroceso, utilizando el miedo a la ultraderecha como herramienta de movilización electoral clave.

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En contraste, Alberto Núñez Feijóo centró sus ataques en los fallos de gestión durante los accidentes ferroviarios, desviando la atención de las prestaciones hacia la seguridad pública y la eficacia administrativa. Sin embargo, también hizo propuestas concretas para el colectivo pensionista. El candidato popular reiteró que las prestaciones se revalorizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Más allá de esto, Feijóo desveló una medida inédita en la democracia española: si llega a la Moncloa, rebajará el IRPF a los pensionistas y creará una Secretaría de Estado del Mayor. Esta propuesta buscaba captar un voto cautelar y tradicional, ofreciendo una figura inédita para defender los derechos de la tercera edad.