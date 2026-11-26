Análisis del debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal y Ada Colau el jueves 29N. Horario, cadena y bloques temáticos clave para las elecciones generales.

Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España se enfrentan este jueves en un último debate electoral antes de los comicios del 29 de noviembre. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau confrontarán sus propuestas a partir de las 22.00 horas con el objetivo de persuadir a los votantes antes de la cita electoral del domingo.

Detalles y moderación del debate a cuatro

Este encuentro dialéctico es moderado por la periodista María Casado, quien ejerce como presidenta de la institución responsable de la transmisión. La estructura del debate se divide en cinco bloques temáticos diseñados para explorar a fondo las diferencias programáticas entre las formaciones políticas.

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La batalla política se desarrolla en un contexto de alta tensión, donde ninguna fuerza puede asegurar una victoria en solitario. Esta realidad implica que los resultados no solo determinarán quién ocupa la presidencia, sino que también definirán posibles alianzas para la vicepresidencia o cartera ministerial.

Actividad legislativa de la Diputación Permanente

Paralelamente al debate, la Diputación Permanente del Congreso ha continuado su labor frenética durante la campaña. Este jueves, penúltimo día de campaña electoral, ha convalidado los últimos cinco decretos antes de la fecha del 29N.

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Estas medidas se suman a los ocho decretos que ya habían sido ratificados desde que se disolvieron las Cortes generales por la convocatoria electoral. La oposición ha criticado esta actividad legislativa, destacando además la ausencia del partido Vox en estos procesos de validación.

Los cinco decretos aprobados incluyen la exención fiscal del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), nuevas medidas de transparencia en las condiciones laborales, la adaptación del mercado de derechos de emisiones e incentivos fiscales para la investigación, desarrollo e innovación.

Ideologías y propuestas electorales contrastadas

La preocupación social por el acceso a la vivienda fue un detonante clave que precipitó la convocatoria electoral para la próxima legislatura. Los ciudadanos pueden comparar las propuestas del PSOE, PP, Vox, Frente Amplio y Podemos en materias cruciales como inmigración, educación, sanidad y tecnología.

Este análisis permite identificar tanto los puntos de coincidencia como las principales diferencias entre las formaciones. La claridad en las propuestas sobre inteligencia artificial y el uso de la tecnología son elementos distintivos en el programa de cada partido.

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Transmisión en televisión y alcance mediático

El debate de dos horas de duración se transmite en directo por las principales cadenas de ámbito estatal. También se puede seguir a través de las televisiones autonómicas integradas en la FORTA, específicamente en Canal Extremadura y Castilla y León Televisión.

Este cara a cara representa un momento decisivo en la cultura política democrática española. Los seguidores pueden acceder al minuto a minuto del evento para analizar las respuestas directas de los cuatro líderes políticos.

La dinámica de rivalidad entre los candidatos subraya la inexorabilidad del proceso electoral. El resultado final definirá el rumbo político de España y la configuración del próximo ejecutivo que gobernará el país.