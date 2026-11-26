Conoce los horarios y detalles del debate a cuatro del 26 de noviembre entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno en España.

Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España se enfrentarán directamente en un único debate televisivo el jueves 26 de noviembre. Esta confrontación marcará la recta final de la campaña electoral para las elecciones generales programadas para el domingo 29 de noviembre. La cita reunirá a Pedro Sánchez, líder del PSOE; Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular; Santiago Abascal, cabeza de lista de Vox; y Ada Colau, en representación de su coalición Frente Amplio. El encuentro tiene lugar apenas unas horas antes del cierre oficial de la campaña y de la jornada de reflexión.

Detalles Logísticos y Formato del Encuentro

El debate a cuatro se desarrollará en el plató A de Madrid Content City, ubicado en el municipio de Tres Cantos. La producción técnica y logística corre a cargo de Secuoya Content Group, quien organiza la puesta en escena bajo los estándares de la Academia de la Televisión. La institución, dirigida por María Casado, asumirá nuevamente la moderación del programa para garantizar el orden y la equidad en las intervenciones. Este formato busca consolidar el último cara a cara oficial antes de que los colegios electorales abran sus puertas al público en todo el territorio nacional.

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Historia del Acuerdo entre Partidos Políticos

La configuración de este debate fue el resultado de largas negociaciones y pactos entre las principales formaciones políticas. Inicialmente, los entornos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acordaron celebrar un primer duelo exclusivo para medir sus programas. Este primer encuentro, celebrado el jueves 19 de noviembre, captó la atención de casi 10 millones de espectadores y alcanzó un share del 70% entre todas las cadenas. La participación de Abascal y Colau en esta fase inicial quedó excluida mediante un pacto que reservaba ese espacio a los dos aspirantes reales a la Moncloa.

Diferencias significativas sobre la ubicación y la moderación dificultaron inicialmente la organización. El PSOE propuso que uno de los debates se realizara en Radio Televisión Española y el otro en una cadena privada, mientras que el Partido Popular insistía en que ambos se celebraran en medios privados. Ante la falta de consenso, el equipo de Pedro Sánchez presentó una nueva propuesta que aceptó Feijóo. El acuerdo final, cerrado el lunes 9 de noviembre, estableció que ambos debates fueran organizados por la Academia de la Televisión, asegurando la presencia de los cuatro líderes en esta última confrontación.

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Perspectivas y Dinámicas del Debate

Este encuentro representa una oportunidad única para confrontar las visiones sobre los últimos ocho años de mandato bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Los cuatro líderes aprovecharán el escenario para presentar sus propuestas de futuro y detallar sus posibles coaliciones de gobierno. La dinámica del programa será intensiva, dada la proximidad de la votación y la necesidad de atraer a los votantes indecisos que aún no han decidido su papeleta. Cada palabra pronunciable podría incidir en la decisión final de una parte significativa del electorado español.

Además de la política de estado, el debate servirá para esclarecer situaciones recientes que han generado controversia pública. Los candidatos deberán responder sobre la recepción de sus mensajes en medios digitales, como las entrevistas realizadas por Jordi Wild en YouTube. La ausencia previa de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y las posturas de todos los protagonistas ante estos hechos se convertirán probablemente en temas de debate. El objetivo es definir con claridad las líneas rojas y las áreas de coincidencia o discordia antes de la jornada electoral.

Impacto en la Campaña y Próximos Pasos

Los analistas políticos coinciden en que este último debate será determinante para fijar las posiciones finales. La capacidad de los candidatos para conectar con la audiencia podría inclinar la balanza a favor de una opción u otra. Se espera que la cobertura mediática continúe siendo masiva, amplificando el impacto de cada intervención en las redes sociales y la opinión pública. La jornada del 26 de noviembre cierra el ciclo de confrontaciones directas y prepara el terreno para la calma electoral y el día de la votación el 29N.