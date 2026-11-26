Tensión en el debate final antes del 29N. Abascal, Colau y Feijóo intercambian duros ataques sobre vivienda, gestión y violencia machista en la Academia de Televisión.

Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno se han enfrentado directamente en un último debate televisado antes de las elecciones generales programadas para el 29N. El encuentro, organizado por la Academia de Televisión, se caracterizó por un tono áspero y una batalla dialéctica intensa que reflejó las profundas divisiones ideológicas del espectro político español.

La confrontación no se limitó a la exposición de programas, sino que derivó en ataques personales y críticas feroces entre los líderes de los grandes partidos. Cada uno de los protagonistas buscó desacreditar la trayectoria del rival mientras defendía su propia propuesta para el país, creando una atmósfera de alta tensión que definió el cierre de la campaña electoral.

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Choque directo sobre la vivienda y los fondos

La tensión alcanzó su punto álgido cuando Santiago Abascal y Ada Colau entraron en conflicto directo al debatir sobre la vivienda y la gestión de los fondos públicos. Abascal utilizó una metáfora agresiva para referirse a su oponente, llamando a Colau "buitre" en un momento de fuerte confrontación verbal que captó la atención inmediata de la audiencia y subrayó la dureza de la retórica employada durante el encuentro.

Por su parte, Ada Colau no se quedó atrás en la respuesta, cuestionando la eficacia histórica del líder de Vox en la gestión del suelo y las viviendas. Colau destacó con ironía que, si Abascal solo logró construir 16 viviendas en cuatro años de mandato, sería difícil explicar cómo planea alcanzar la cifra de un millón de viviendas, desafiando así la viabilidad de sus promesas electorales más ambiciosas.

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Retahíla de ataques entre Feijóo y sus rivales

Alberto Núñez Feijóo también participó activamente en la traca de insultos y descalificaciones, dirigiendo sus flechas tanto hacia el presidente del Gobierno como hacia sus competidores en el debate. Feijóo criticó la composición del equipo del ejecutivo actual, describiéndolo con duras palabras como un grupo de "guarros" que rodean al presidente en un vehículo Peugeot, un comentario que buscaba erosionar la credibilidad moral y política del equipo de Sánchez.

En otro momento de la confrontación, Feijóo atacó el estilo de gestión de Ada Colau, asegurando que la alcaldesa de Barcelona prefiere los "cuentos" a las cuentas serias, una alusión a su supuesta falta de rigor económico. Asimismo, Feijóo expresó su esperanza de que Pedro Sánchez no le mande a los "Rochos", haciendo referencia a la polémica desobediencia judicial que afectó a la juez del Tribunal Supremo, una referencia velada pero clara a la relación tensa entre el gobierno central y la magistrada.

Gestión de crisis y lucha contra la violencia machista

La discusión también tocó temas de seguridad y justicia social, donde las posiciones fueron absolutamente opuestas y difícilmente conciliables. Ada Colau reafirmó su posición firme al declarar que existe el poder político para decidir que nadie que niegue la violencia machista pueda gobernar, situando este principio como una barrera infranqueable para cualquier aspirante al poder ejecutivo en el país.

Por su lado, Alberto Núñez Feijóo dirigió un ataque específico sobre la gestión de la emergencia nacional vivida en Paiporta. Feijóo argumentó que la verdadera buena gestión consiste en ponerse al frente de una crisis y no en huir de la escena, lanzando una crítica directa y personal a la actuación del ejecutivo durante aquel periodo de emergencia, instando a la calma y a la responsabilidad como pilares de la gobernabilidad.

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Resultados de la encuesta y contexto electoral

Este enfrentamiento público ocurre en un contexto donde las intenciones de voto se mantienen en un estado de incertidumbre y alta competitividad. La cobertura del evento incluye una encuesta no científica que solo refleja la opinión de aquellos lectores que han elegido participar activamente en la plataforma digital, un detalle metodológico importante para comprender las limitaciones de los datos presentados al público general.

Es crucial destacar que los resultados de esta encuesta no representan necesariamente la opinión de los internautas en general ni la de la totalidad de los lectores. Esta precisión sirve para contextualizar la información y evitar malentendidos sobre la representatividad de las opiniones expresadas en los medios digitales durante esta coyuntura electoral tan defini tiva para el futuro político de España.