Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debaten este jueves 29 de noviembre en la Academia de Televisión. Análisis del cara a cara clave para las elecciones generales 29N.

Este jueves 29 de noviembre a las 22:00 horas se producirá el enfrentamiento mediático más esperado de la campaña electoral para las elecciones generales 29N. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sentarán por primera vez cara a cara en la Academia de Televisión, en un duelo televisivo que busca consolidar sus respectivas lideranzas antes de la cita con las urnas. El encuentro, moderado por la periodista María Casado, está diseñado para llegar directamente a la ciudadanía a través de la retransmisión en laSexta.

Logística y acreditación del debate televisivo

La producción del programa ha asegurado una cobertura mediática masiva, con casi un centenar de medios de comunicación acreditados para seguir el directo desde las instalaciones de la Academia de Televisión. La escena será testigo de la presencia de al menos nueve medios internacionales provenientes de países como Argentina, México, China, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, lo que evidencia el interés global por el proceso electoral español. Además, cerca de 230 periodistas estarán acreditados para informar en tiempo real de cada intervención y reacción durante las dos horas de duración estimada del programa.

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Preparación táctica de los candidatos

Alberto Núñez Feijóo ha manifestado su disposición para el encuentro, publicando una imagen en su cuenta de X junto a Marta Varela, su jefa de gabinete, quien le acompañará en los descansos publicitarios para ofrecerle asesoramiento estratégico. Según fuentes cercanas al Partido Popular, el candidato conservador ha cenado en Génova con su equipo técnico antes de pasar por su residencia para prepararse psicológicamente. Por su parte, Pedro Sánchez llega al debate en lo que analistas como Pedro Vallín denominan su mejor momento, aprovechando la confianza generada por sus apariciones recientes en mítines y entrevistas.

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Tensiones políticas y estrategia de campaña

La relación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha estado marcada por la distancia interpersonal y la falta de confianza mutua, habiéndose reunido a solas solo dos veces en toda la legislatura. Feijóo confiesa no tener siquiera el número de teléfono del presidente del Gobierno, subrayando la ruptura de protocolos de diálogo habitual. Durante el debate, ambos líderes buscarán atacar los flancos vulnerables del oponente: el PSOE intentará movilizar el voto joven y femenino destacando las acusaciones de corrupción contra el PP, mientras que el PP atacará la gestión del ejecutivo actual para recuperar terrenoperdido.

Críticas externas y contexto histórico

El escenario del debate ha generado polarización entre otros actores políticos, con críticas desde formaciones como El PDeCAT, donde Alvarez de Toledo calificó el duelo como un enfrentamiento entre un hombre decente y uno que no lo es, y Ada Colau señalando que ni el PSOE ni el PP podrán gobernar en soledad. Este encuentro revive la tradición de los debates electorales españoles, desde el histórico de 1993 hasta el último frente directo en 2023, posicionándose como un momento histórico que marcará la narrativa final de una campaña caracterizada por la alta tensión y la incertidumbre sobre los resultados definitivos.