En el debate de RTVE previo al 29N, Ester Muñoz y Pepa Millán no se dirigieron ninguna frase y centraron sus críticas en el Gobierno y sus socios.

El debate a 8 de RTVE, celebrado en la antesala de las elecciones del 29 de noviembre, reunió a los principales partidos con representación parlamentaria y dejó visibles dos grandes bloques. Por un lado, el PP de Ester Muñoz y Vox de Pepa Millán; por otro, el PSOE de Patxi López y los partidos de izquierdas que han apoyado al Gobierno durante la legislatura. El encuentro se convirtió en el primer escenario donde se midieron los dos modelos en liza.

El contexto electoral también pesa sobre el debate. La última encuesta antes del 29N otorga al PP una ventaja mínima sobre el PSOE y sitúa a la derecha por encima de la izquierda. Aun así, el recuerdo del fiasco de 2023 preocupa en las sedes de PP y Vox, según recoge la información de partida.

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PP y Vox coinciden en diagnóstico y recetas

Ester Muñoz y Pepa Millán no se interpelaron, ni para apoyarse ni para criticarse. Ambas optaron por dirigir su artillería contra el resto de portavoces, a los que calificaron de cómplices del Gobierno cada vez que tenían ocasión de intervenir.

Muñoz reprochó al Ejecutivo los accidentes de tren de los últimos meses, los casos de corrupción que afectan al Gobierno y los problemas económicos derivados de la crisis de la vivienda y del aumento de los precios. Preguntó si los españoles viven mejor que hace ocho años y recordó que Pedro Sánchez prometió que la legislatura sería la de la vivienda. Según la portavoz del PP, el Ejecutivo ha protegido a los okupas como uno de los factores del problema.

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Pepa Millán, por su parte, añadió al análisis la entrada masiva de migrantes en España, cifrada por ella en seis millones en menos de cinco años. Además, acusó a la patronal de la construcción de ser la principal beneficiada de la inmigración. Muñoz, por último, apeló al voto de las mujeres y prometió que, si el PP llega a la Moncloa, habrá técnicos en puestos técnicos.

PSOE y la izquierda critican a PP y Vox

Las formaciones situadas a la izquierda del PSOE concentraron sus críticas en PP y Vox, aunque también reprocharon a los socialistas su falta de ambición durante la legislatura en asuntos como la vivienda o la política fiscal. El representante de Frente Amplio, Emilio Delgado, abrió su intervención señalando que el PSOE ha copiado varias propuestas económicas y sociales de su alianza, pese a haberlas bloqueado en el último mandato.

Delgado presentó las medidas de vivienda de Frente Amplio con una broma: podrían acabar siendo también del PSOE antes de que termine el debate. Más allá de los roces con los socialistas, el dirigente se enfrentó sobre todo a Ester Muñoz y Pepa Millán, con quienes mantuvo varios intercambios dialécticos.

Delgado preguntó en varias ocasiones a las portavoces de la derecha cómo van a pagar las enormes inversiones en infraestructuras que proponen si, al mismo tiempo, quieren perdonar 170.000 millones en impuestos a los más ricos. A Millán le espetó que no sabe cómo se construye una España grande con un estado raquítico, y la acusó de promover un modelo de salarios muy bajos, empleos muy pobres y monocultivo de servicios.

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Qué significa el debate de cara al 29 de noviembre

El debate deja al electorado un choque directo entre dos proyectos: la derecha, con PP y Vox alineados en diagnóstico y propuestas, y un bloque de izquierdas que pide exigencias económicas y sociales para distanciarse del Gobierno de Pedro Sánchez. Para los votantes, la comparación se centra en quién ofrece una respuesta más creíble en vivienda, precios y fiscalidad.

Delgado defendió que la transición justa debe potenciar la industria renovable, en lugar de apostar por un modelo basado en servicios de bajo valor. También denunció que Vox quiere que la gente de abajo compita entre sí mientras se perdonan millones que, según su lectura, no pagarán los de arriba. Estas posiciones marcarán el cierre de la campaña antes de la cita con las urnas del 29 de noviembre.