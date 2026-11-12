Debate de Presupuestos Castilla y León 2027: PP y Vox vs PSOE

El Gobierno de Castilla y León defiende los presupuestos 2027 ante la crítica del PSOE. Incluye 28,7 M€ para el hospital de Aranda y rebajas fiscales.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su equipo gubernamental han presentado con firmeza los presupuestos regionales para el ejercicio 2027 durante el debate de enmiendas en las Cortes. El ejecutivo regional ha caracterizado estas cuentas como un instrumento financiero sólido y sin precedentes, diseñados para mantener la estabilidad económica y social de la comunidad autónoma.

Inversión en Sanidad y Hospital de Aranda

La inversión en el sistema sanitario público constituye uno de los pilares centrales de la propuesta económica, con destinación específica de fondos para la mejora de infraestructuras críticas. Se han asignado 28,7 millones de euros para el hospital de Aranda, una cifra que refleja el compromiso del gobierno autonómico con el sector salud. Además, se prevé la inyección de 23 millones de euros para el hospital de Palencia, buscando mejorar la capacidad asistencial en esta zona. El instituto de Villaquilambre también recibirá una aportación directa de 8,4 millones de euros para su acondicionamiento y modernización.

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Posición del Gobierno sobre Economía y Hacienda

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha justificado las cifras anunciadas argumentando que el conjunto del presupuesto es un 13,1% superior al último ciclo presupuestario ya aprobado. Ha destacado que la gestión económica debe leerse en el contexto de un escenario internacional complejo, donde Castilla y León enfrenta el incremento de los precios de la energía, la inflación persistente y el aumento de los tipos de interés. Fernández Carriedo ha lamentado que no se haya adoptado una nueva fórmula de financiación autonómica que resulte beneficiosa para la región.

Medidas de Vivienda y Prioridad Nacional de Vox

Dentro de las novedades legislativas y presupuestarias introducidas por la coalición de gobierno, Vox ha destacado la implementación de la prioridad nacional en las ayudas para acceder a vivienda protegida. Esta medida representa un cambio significativo en los criterios de asignación de recursos para el sector inmobiliario social. La mayoría formada por PP y Vox ha rechazado las enmiendas presentadas por la oposición, manteniendo su postura sobre la orientación de estas políticas de vivienda en la región.

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Crítica del PSOE y Enmienda a la Totalidad

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, liderado por Carlos Martínez, ha presentado una enmienda a la totalidad rechazando el texto propuesto por el PP y Vox. Martínez ha calificado las cuentas como una asunción del antimodelo de extrema derecha y ha afirmado que carecen de un proyecto de Comunidad coherente. El líder socialista ha insistido en que las personas, el planeta y la democracia deben ser los tres ejes de cualquier iniciativa política, denunciando la falta de estrategia futura para la región.

Impacto Social y Próximos Pasos

La oposición ha cuestionado severamente la gestión de la violencia machista y las políticas de protección a las mujeres, considerándolas debilitadas por el ejecutivo. Además, han reprochado que el gobierno se desentienda de la política de vivienda y elimine la Cooperación al Desarrollo, convirtiendo a las personas migrantes en chivos expiatorios. Para 2027, la Junta prevé impulsar 36 rebajas tributarias, incluyendo una reducción del tipo mínimo del IRPF y mejoras en deducciones por nacimiento.