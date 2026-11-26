Todo lo necesario para seguir el debate electoral del 26 de noviembre entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Guía de visualización en TV y online.

El debate electoral a cuatro del 26 de noviembre enfrenta a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29N. Este encuentro televisivo constituye la última gran oportunidad para que los líderes de los principales partidos políticos confronten sus propuestas antes del cierre oficial de los procesos electorales.

Último enfrentamiento directo de candidatos

Este duelo mediático representa el único cara a cara que reunirá a los cuatro principales aspirantes a la presidencia del Gobierno español en las semanas previas a la jornada de reflexión. La fecha fija es el jueves 26 de noviembre, un momento crítico donde los indecisos pueden definir su voto tras escuchar las defensas finales de cada formación política.

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La trascendencia de este debate radica en que sirve como una reválida inmediata para Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, quienes ya se midieron hace apenas siete días. En aquella ocasión, el enfrentamiento captó la atención de casi 10 millones de espectadores y alcanzó un 70% de cuota de pantalla combinada entre todas las cadenas de televisión.

La mayoría de los análisis postdebatieron señalan que Alberto Núñez Feijóo logró imponerse en esa confrontación bilateral anterior, marcando un antes y un después en la percepción pública de la campaña. Ahora, ambos líderes políticos buscan recuperar o consolidar el terreno perdido frente a sus rivales en este nuevo escenario.

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Organización y ubicación del plató

El escenario para este encuentro decisivo será el plató A de Madrid Content City, ubicado en Tres Cantos, bajo la producción de Secuoya Content Group. La logística y la conducción del debate corren a cargo de la Academia de la Televisión, con María Casado asumiendo el rol de moderadora principal por segunda ocasión consecutiva.

La organización de este evento no estuvo exenta de negociaciones políticas complejas entre las distintas formaciones. Inicialmente, el PSOE proponía que uno de los debates se celebrara en la radiotelevisión pública RTVE y el otro en un grupo privado, ya fuera Mediaset o Atresmedia.

Por su parte, el equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo abogaba firmemente por que ambas confrontaciones se realizaran exclusivamente en canales de televisión privados. Esta divergencia inicial retrasó la concretación del acuerdo, generando incertidumbre sobre la viabilidad de los debates durante varias semanas.

Historia del pacto y ausencia previa

La resolución final llegó cuando el entorno de Pedro Sánchez ofreció a sus rivales políticos que ambas instancias del debate fueran organizadas conjuntamente por la Academia de la Televisión. Alberto Núñez Feijóo aceptó esta propuesta y el acuerdo definitivo se cerró el lunes 9 de noviembre, asegurando la participación de los cuatro líderes principales.

Este pacto explica por qué Santiago Abascal y Ada Colau no participaron en el debate bilateral del jueves 19 de noviembre. Los frentes de los dos principales partidos acordaron que, en la primera ronda, solo competirían los aspirantes reales a la presidencia en un duelo directo.

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La exclusión previa de los líderes de Vox y de Sumar generó debates sobre su impacto en la campaña, especialmente tras la polémica ausencia de Santiago Abascal en el programa de Jordi Wild. Sin embargo, este evento del 26 de noviembre reintegra a todos los actores políticos clave en la misma mesa.

Impacto político y próximos pasos

Más allá de la estrategia electoral, este debate servirá para confrontar las versiones sobre la gestión del país durante los últimos ocho años bajo el mandato de Pedro Sánchez. Los candidatos también abordarán sus visiones divergentes sobre el futuro de España y las posibles dinámicas de los futuros pactos de gobierno.

La presencia de Santiago Abascal y Ada Colau en este formato a cuatro es crucial para definir sus posiciones como tercera y cuarta fuerza política tras los comicios del 29N. Sus intervenciones determinarán si consolidan su base electoral o logran atraer a votantes indecisos en los últimos días de campaña.

Este enfrentamiento televisivo se desarrollará solo unas horas antes del cierre oficial de la campaña electoral y el inicio del periodo de silencio. La cobertura será gratuita y accesible a través de los principales canales de televisión y plataformas digitales que transmitan el evento de la Academia de la Televisión.