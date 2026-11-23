Conoce la fecha y hora exacta del debate electoral del 26 de noviembre donde los líderes de Vox, PSOE, PP y Frente Amplio debaten los ejes clave de las elecciones.

El debate electoral a cuatro para las elecciones generales del 29 de noviembre está programado para el jueves 26 de noviembre. Este encuentro decisivo reunirá a Pedro Sánchez, presidente del gobierno saliente, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, junto con Santiago Abascal, representante de Vox, y Ada Colau, líder de Frente Amplio. La confrontación tendrá lugar en el plató A de Madrid Content City, ubicado en Secuoya Content Group en Tres Cantos.

Detalles del Encuentro Electoral

Este enfrentamiento directo marcará el cierre de las grandes confrontaciones entre los principales candidatos antes de la jornada de reflexión. El encuentro sirve como oportunidad para que los candidatos confronten sus versiones sobre los últimos ocho años bajo el mandato de Pedro Sánchez y presenten sus visiones futuras para España. Es también el primer momento en que todos se verán las caras después de los recientes acontecimientos que han marcado la campaña.

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La fecha fija el 26 de noviembre, solo unas horas antes del cierre oficial de la campaña electoral. Los electores españoles podrán utilizar este debate para definir su voto final o confirmar su lealtad hacia sus candidatos preferidos. La estructura del evento buscará igualar la importancia del primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo, ocurrido el 19 de noviembre.

Acuerdo entre Partidos Políticos

Santiago Abascal y Ada Colau no participaron en el debate del 19 de noviembre debido a un pacto específico entre los entornos de Sánchez y Feijóo. Ambos frentes acordaron que en el primer debate solo estarían los dos aspirantes reales a la presidencia del gobierno. Este acuerdo fue crucial para estructurar la campaña y determinó la ausencia de otros líderes políticos en la primera instancia.

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Las negociaciones para este acuerdo tardaron en concretarse, especialmente por las cuestiones logísticas y temáticas. El PSOE ofreció inicialmente que uno de los debates se realizara en RTVE y el otro en un grupo privado, ya fuera Mediaset o Atresmedia. Por su parte, el Partido Popular abogaba porque ambos debates se celebraran en canales privados.

Ante la falta de acuerdo entre las partes sobre los medios, el equipo de Pedro Sánchez hizo un nuevo acercamiento. Ofrecieron a sus rivales que ambos debates fueran organizados por la Academia de la Televisión, una institución independiente. Alberto Núñez Feijóo aceptó esta propuesta, cerrándose el acuerdo el 9 de noviembre. Este pacto garantizó que los cuatro principales candidatos se verían las caras en la fecha final.

Temas y Moderación del Debate

María Casado, directora de la Academia de la Televisión, repetirá como moderadora de este encuentro a cuatro. La naturaleza del debate será muy similar al cara a cara anterior entre Feijóo y Sánchez, manteniendo una estructura clara de bloques temáticos. Esto asegura una comparación directa de las propuestas en áreas críticas para la sociedad española.

Los bloques que se tratarán en este debate incluyen Vivienda, Economía y Fiscalidad, y Política Social y Servicios Públicos. También se abordarán temas sensibles como la Lucha contra la Corrupción y Regeneración Democrática, así como Migración y Política Exterior. Esta selección de temas refleja las preocupaciones centrales de los ciudadanos y los candidatos para la próxima legislatura.

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No está prevista la presencia de Irene Montero, candidata de Podemos, en este debate específico. Se desconoce si se mantendrá la duración estimada de dos horas, aunque es lógico esperar una ampliación del tiempo debido a la presencia de dos ponentes adicionales. La hora de inicio, que podría adelantarse respecto a las 22:00 horas, también es un factor a considerar para la audiencia.

Impacto en la Campaña Electoral

Este debate es fundamental para la percepción pública de los candidatos, especialmente tras la controversia de las entrevistas en el canal de YouTube de Jordi Wild. La ausencia previa de Santiago Abascal tras su paso por 'La Revuelta' generó mucho debate, y este encuentro ofrece la oportunidad de rectificar o reforzar posiciones. La confrontación directa permitirá medir la popularidad y la fuerza retórica de cada líder en un contexto neutral.

La mayoría de la opinión pública considera que Alberto Núñez Feijóo se sobrepuso a Pedro Sánchez en el primer debate. Esta percepción puede influir significativamente en los resultados electorales del 29 de noviembre. Los candidatos de Vox y Frente Amplio buscan demostrar que son fuerzas relevantes que no deben ser ignoradas en la formación de gobiernos futuros.

El evento televisado tendrá un impacto directo en la movilización electoral y en la definición final de los votos indecisos. La cobertura mediática masiva de este debate asegurará que las propuestas de los cuatro líderes sean conocidas por millones de españoles antes de que voten. Este momento histórico de la democracia española quedará registrado como un punto de inflexión en la campaña electoral.