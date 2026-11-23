Todo lo necesario saber sobre el debate a cuatro del 26 de noviembre con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau en Madrid Content City.

El próximo jueves, 26 de noviembre, tendrá lugar el segundo gran debate electoral de las elecciones generales del 29N, enfrentando a los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Este encuentro, que reunirá a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, se desarrollará en el plató A de Madrid Content City en Secuoya Content Group, ubicado en Tres Cantos. La jornada se acerca a la recta final de la campaña, apenas horas antes del cierre oficial y de la jornada de reflexión.

Origen del pacto electoral entre partidos

La decisión de incluir a los cuatro líderes en un mismo debate surgió de un acuerdo político cerrado entre los equipos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con el visto bueno explícito de Santiago Abascal y Ada Colau. Este pacto establecía que los dos aspirantes considerados reales candidatos a la moncloa se medirían primero en solitario, dejando la participación de los terceros y cuartos partidos para una segunda confrontación.

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El primer debate, celebrado el pasado jueves 19 de noviembre, enfrentó exclusivamente al socialista y al popular, consolidando la percepción de que el binomio Sánchez-Feijóo dominaba la contienda. La estructura de dos debates permitió a los equipos negociar las condiciones logísticas y temáticas, buscando maximizar la visibilidad de sus respectivos líderes en un contexto de alta polarización electoral.

Novedades frente al primer encuentro previo

Este segundo debate a cuatro representa una oportunidad única para que los dos candidatos ausentes del primer choque confronten sus versiones sobre la gestión de los últimos ocho años bajo el mandato de Pedro Sánchez. Además, será el primer momento en que todos los líderes se vean las caras directamente tras los recientes y controversiales encuentros con Jordi Wild en YouTube, que marcaron significativamente el desarrollo de la campaña.

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La ausencia inicial de Abascal en el cara a cara previo generó especulación, pero ahora se confirma su presencia en este nuevo escenario. Ada Colau, por su parte, también se incorporará al debate como líder de Frente Amplio, buscando consolidar el voto de quienes apuntan a ser la tercera y cuarta fuerza política tras los comicios del 29 de noviembre.

Organización y moderación del evento

El encuentro estará nuevamente organizado por la Academia de la Televisión, institución que dirige María Casado, quien repetirá como moderadora principal del plató. La selección de la academia respondió a un intento de neutralidad tras la falta de acuerdo inicial entre los partidos sobre si los debates debían realizarse en televisión pública o en grupos privados como Mediaset o Atresmedia.

El equipo de Pedro Sánchez propuso inicialmente que uno de los debates fuera en RTVE y el otro en un canal privado a elegir, mientras que el PP abogaba por que ambos fueran en televisiones privadas. Finalmente, la oferta de organizar ambos encuentros bajo el paraguas de la Academia fue aceptada por Feijóo, cerrando el acuerdo definitivo el lunes 9 de noviembre.

Temáticas y duración estimada del debate

La estructura temática del debate a cuatro mantendrá los mismos bloques establecidos en el primer encuentro: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la Corrupción y Regeneración Democrática; y Migración y Política Exterior. Esta continuidad busca garantizar una comparación directa y coherente de las propuestas entre todos los líderes presentes en el escenario.

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Aunque la duración estimada para el debate de dos participantes fue de dos horas, se prevé que este nuevo encuentro se amplíe debido a la presencia de cuatro ponentes en lugar de dos. Asimismo, se considera probable que la hora de inicio, inicialmente fijada para las 22:00 horas, se anticipe para acomodar la mayor complejidad de la discusión y asegurar la cobertura total del evento.

Contexto político y ausencia de Podemos

No se ha previsto la presencia de Irene Montero, candidata de Podemos, en este debate específico. La exclusión de Podemos responde a la dinámica electoral actual que sitúa a Frente Amplio como la cuarta fuerza política emergente, priorizando así a Ada Colau en la representación de ese espectro de voto. Este enfoque refleja la reconfiguración del mapa político español de cara a las urnas del 29N.