El debate a cuatro del 26 de noviembre reúne a los líderes de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio. Conoce la fecha, hora y lugar de este enfrentamiento clave antes del 29N.

El ciclo de enfrentamientos directos entre los principales líderes políticos de España continuará este jueves, 26 de noviembre, con el debate a cuatro que determinará las últimas impressiones de los votantes antes de la jornada electoral del 29N. Este encuentro congregará a Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones; Alberto Núñez Feijóo, del PP; Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau, por Frente Amplio. La cita se celebrará en el plató A de Madrid Content City, ubicado en Tres Cantos, y está organizada por la Academia de la Televisión.

Acuerdo entre Sánchez y Feijóo para el encuentro a cuatro

Este debate representa la culminación de un acuerdo estratégico pactado entre los entornos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el cual fue ratificado el pasado lunes, 9 de noviembre, con el visto bueno de los propios candidatos de Vox y Frente Amplio. La estructura del encuentro establece que solo los dos aspirantes con mayor probabilidad de acceder a la presidencia del Gobierno, Sánchez y Feijóo, participaran en el primer debate, realizado el jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas, mientras que los otros cuatro contendientes compartiran escenario en esta segunda confrontación.

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La ruta hacia este acuerdo no estuvo exenta de tensiones negociadoras iniciales. Mientras el PSOE proponía una distribución equitativa con un debate en RTVE y otro en un grupo de televisión privada, a elegir entre Mediaset o Atresmedia, el PP insistia en que ambas confrontaciones se celebraran en emisoras privadas. Para desbloquear la situacion, el equipo de Pedro Sánchez propuso que la Academia de la Televisión, dirigida por María Casado, organizara ambos eventos, ofreciendo una garantia de neutralidad que fue aceptada por el equipo de Feijóo.

Temas clave y dinámica de la confrontación política

El formato del debate a cuatro mantendra la estructura de bloques tematicos establecidos en la primera jornada, lo que facilitara una comparativa directa sobre la gestion de los ultimos ocho anos bajo el mandato de Pedro Sanchez. Los temas centrales de la discusion incluiran la politica de vivienda, la economia y la fiscalidad, asi como la politica social y los servicios publicos. Tambien se profundizara en la lucha contra la corrupcion y la regeneracion democratica, finalizando con temas de migracion y politica exterior.

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La duracion estimada para esta sesion ronda las dos horas, aunque se anticipa una ampliacion del tiempo total debido a la inclusion de dos ponentes adicionales en la mesa. Asimismo, existe la posibilidad de que el inicio de la contienda dialéctica se anticipe respecto a la hora habitual de las 22:00 horas, adaptandose a las necesidades logisticas del plató en Tres Cantos. Este escenario ofrecera a Abascal y Colau la oportunidad de confrontar sus versiones sobre la gestion del pais y sus propuestas de futuro.

Impacto en la campaña y ausencia de otras formaciones

Esta confrontacion cobra especial relevancia al coincidir con momentos de alta tension politica, incluyendo la controversia generada por la ausencia de Santiago Abascal en el debate anterior tras su participacion en el programa 'La Revuelta' y las entrevistas con Jordi Wild en YouTube. La presencia de los cuatro lideres permitira aclarar posturas tras estos eventos mediaticos y definir las estrategias finales de campaña.

Es importante destacar que la candidata de Podemos, Irene Montero, no participara en este debate a cuatro, consolidando el formato de exclusion de terceros partidos que se establecio desde el inicio de las negociaciones. Este encuentro servira como el ultimo gran escenario mediatico antes del cierre oficial de la campaña electoral y el posterior dia de reflexion, marcando un punto de inflexion para los millones de electores que buscan definir su voto para las generales del 29 de noviembre.