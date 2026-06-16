De una bandeja de spam al Mundial: la increíble historia de Roberto 'Pico' Lopes

Un defensa irlandés de origen caboverdiano, que casi ignora un correo de la federación de su país paterno, termina jugando la Copa del Mundo con Cabo Verde después de una serie de coincidencias fascinantes que incluyen la herencia familiar y el espíritu aventurero.

La historia de Roberto 'Pico' Lopes, un defensa irlandés de origen caboverdiano, es un ejemplo de cómo el destino puede cambiar inesperadamente. Aunque su vida parecía encaminada hacia una carrera futbolística profesional en Irlanda y un trabajo en una oficina bancaria, un correo electrónico proveniente de la federación de fútbol de Cabo Verde lo llevó a debutar con la selección de ese país en la Copa Mundial de la FIFA.

Su padre, Carlos, había emigrado desde Cabo Verde a Bélgica siendo un joven marinero y luego se estableció en Irlanda, donde nació Roberto. La conexión con el país africano se mantuvo a través de la herencia paterna. Roberto alternó sus estudios y el fútbol con el Bohemian FC, y a los 24 años parecía haber alcanzado el techo de su deporte.

Sin embargo, el espíritu aventurero lo impulsó a arriesgarse con un contrato profesional en el Shamrock Rovers. Años después, un mensaje en portugués que casi borra de su bandeja de entrada resultó ser la oportunidad de su vida. Tras confirmar que no era una broma, Roberto recopiló la documentación y se puso a disposición del seleccionador caboverdiano, que vio en él un central valioso con experiencia europea.

Su debut con Cabo Verde se produjo en octubre de 2019 contra Togo, con su padre emocionado en la grada. Finalmente, a los 33 años, Roberto jugó en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, representando al país del que su padre salió en busca de un futuro. Esta narrativa subraya que, a veces, el destino puede reservar sorpresas inesperadas, tal como un simple mensaje en LinkedIn o un correo electrónico pueden cambiar el rumbo de una vida





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