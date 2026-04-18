De lo Manual a lo Robótico: La Fascinante Evolución de la Fábrica de Automóviles a Través de una Familia

Un viaje al pasado y presente de la industria automotriz española, visitando una planta centenaria donde la herencia de la producción manual se entrelaza con la era de la automatización, a través de la historia de un padre y su hijo.

La industria automotriz ha sido testigo de una transformación radical en las últimas décadas, dejando atrás los métodos puramente mecánicos y manuales para abrazar sistemas cada vez más sofisticados y automatizados. Esta evolución no se limita a los vehículos en sí, sino que también ha remodelado profundamente las fábricas. Algunas de estas instalaciones industriales albergan la memoria viva de una época laboral muy diferente a la actual.

Un equipo del programa de televisión Antena 3 ha tenido la oportunidad de visitar una de las plantas automotrices más longevas de España, un lugar donde el eco de los primeros años de producción aún resuena. En este emblemático emplazamiento, trabajó Miguel, quien inició su trayectoria profesional en la fábrica a la temprana edad de 23 años y dedicó una parte considerable de su vida al dinámico mundo de los motores y las líneas de montaje.

Ahora, como jubilado, rememora con gratitud una etapa que definió su existencia: 'Estuve muchos años aquí, me llevé bien con todos. Satisfacción, claramente', declara con una sonrisa nostálgica, al evocar un tiempo que marcó su biografía personal y profesional. Miguel relata con detalle cómo sus inicios se remontan a 1975, un periodo en el que, según sus propias palabras, 'esto no existía' y 'era todo a mano', haciendo referencia a unas instalaciones que guardan escaso parecido con la configuración moderna.

La pasión por los automóviles ha sido una llama que se ha mantenido encendida en su familia a lo largo de varias generaciones. Su hijo, quien creció observando el laborioso trabajo de su padre y lo considera un modelo a seguir, resume con sencillez la devoción familiar: 'Nos encantan los coches'. Esta transmisión generacional de una profesión es un claro reflejo de cómo un oficio puede pasar de padres a hijos, incluso en un sector que se encuentra en constante e imparable evolución.

Los directivos de la planta recuerdan que las primeras unidades vehiculares se ensamblaban mediante métodos artesanales y manuales. Con el paso del tiempo, se produjo un avance progresivo hacia la robotización y la automatización de los procesos. A pesar de estos cambios tecnológicos sustanciales, la esencia fundamental de la fábrica y el profundo vínculo emocional que une a quienes han dedicado años de su vida a ella, permanecen intactos.

Y aunque la vanguardia tecnológica ha reconfigurado por completo el proceso de producción, aún queda un camino considerable por recorrer en esta industria, que se encuentra en una perpetua reinvención. Invitamos a nuestros lectores a seguirnos en nuestro canal de WhatsApp para estar al tanto de las últimas noticias y la actualidad más relevante en nuestro perfil de Google. El informativo completo 'Noticias Fin de Semana' está disponible para su visualización en Atresplayer





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