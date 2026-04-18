De la UCI al Escenario: Cómo una Experiencia Cercana a la Muerte Inspiró a la Payasa Chula

La artista mexicana Gaby Muñoz, creadora de la payasa Chula, relata cómo una grave infección y un coma de un mes, lejos de ser un final, se convirtieron en la fuente de su arte, enseñándole a encontrar humor y significado en las adversidades de la vida.

Lo que prometía ser una intervención quirúrgica ambulatoria se convirtió en una batalla por la vida para la artista mexicana Gabriela Muñoz , conocida como Gaby. Tras despertar de la anestesia, Gaby se encontró en un hospital desconocido, rodeada de monitores y con un tubo en la boca que le impedía comunicarse. La escena que la recibió fue de pánico: médicos y enfermeras corriendo, gritando para avisar a sus padres y al doctor. La primera persona que vio fue a su padre, conmovido hasta las lágrimas. Gaby descubrió entonces que había permanecido en coma durante un mes.

Una severa infección sanguínea, contraída por bacterias presentes en el sistema de aire acondicionado del hospital, había dañado gravemente sus pulmones, requiriendo asistencia respiratoria. El pronóstico era tan desolador que su familia y el equipo médico consideraron la posibilidad de desconectarla. Para agravar la situación, Gaby desarrolló coagulación intravascular diseminada, una condición que impedía la correcta coagulación de su sangre y provocaba hemorragias generalizadas, obligando a transfusiones constantes. Milagrosamente, Gaby logró salir del coma, aunque extremadamente frágil.

A pesar de la surrealista experiencia y su debilidad, comenzó a observar el mundo que la rodeaba desde una nueva perspectiva. Notó la peculiar cadencia, o la falta de ella, en situaciones inesperadas, y encontró humor en los errores humanos. Un ejemplo fue cuando un sacerdote se acercó para administrarle los últimos ritos, solo para que una enfermera le informara que se había equivocado de paciente. Otro momento fue cuando su hermana, al leerle para ayudarla a dormir, terminaba quedándose dormida ella misma. Estas pequeñas absurdidades le provocaban sonrisas y la impulsaban a observar a las personas con mayor atención. Gaby reflexiona que estas observaciones se convirtieron en el fundamento de su trabajo artístico.

Gaby es la mente creativa detrás del personaje de la payasa Chula, una figura muda pero intensamente expresiva que aborda temas profundos como el sufrimiento, el envejecimiento, la desigualdad social y la autoimagen. Durante más de quince años, Chula ha cautivado audiencias en todo el mundo, desde prestigiosas salas de ópera hasta humildes campos de refugiados. Sus presentaciones, que a menudo comenzaron en el ámbito familiar, donde de niña interpretaba roles menores en celebraciones navideñas, sentaron las bases de su futura carrera.

En una ocasión, un intento de acto mágico junto a su hermana, que involucraba un cambio de vestuario detrás de una manta, salió mal cuando Gaby dejó caer la manta prematuramente, exponiendo a su hermana a medio vestir. El cómico desenlace provocó las carcajadas de la familia, y la emoción que sintió Gaby ante esa reacción fue un presagio de su vocación. Su padre, abogado desempleado en ese momento, se dedicaba a cuidar de sus hijas y escribir guiones, mientras ellas daban vida a los personajes. Gaby, que de niña tenía dificultades para hablar, se comunicaba a través de sonidos en lugar de diálogos. Aunque los profesionales recomendaron terapia del habla, su padre prefirió fomentar un mundo de fantasía y comunicación a través de sonidos.

Estos primeros juegos teatrales, basados en miradas y gestos, fueron la semilla de lo que más tarde desarrollaría Chula. La adolescencia de Gaby no fue fácil. Tras los largos meses de convalecencia, su regreso al colegio fue complicado. Siguiendo los pasos de su hermana mayor, decidió estudiar en el extranjero. Completó la secundaria en Francia y luego se graduó en Literatura en una universidad del Reino Unido. Allí, un profesor que encontró sus escritos muy graciosos la animó a unirse al programa de teatro.

Su debut escénico fue en una tragedia griega, interpretando un pájaro, para lo cual confeccionó su propio vestuario. Sin embargo, las plumas se desprendieron en plena actuación, provocando la risa del público. Se dio cuenta rápidamente de que el teatro clásico no era su camino, pero la última parte del curso se centró en el arte del clown. Inicialmente, su imagen del payaso se limitaba a estereotipos de sonrisas exageradas y gestos grotescos, algo que no la atraía particularmente. No obstante, esta experiencia le abrió las puertas a una vocación que marcaría su vida.

Los instructores alentaron a los estudiantes a descubrir sus propias voces de payaso, instándolos a encontrar su estilo individual y auténtico. La historia de Gaby es un testimonio de resiliencia y la transformación del sufrimiento en arte. Su experiencia de casi muerte, sus luchas personales y su innata capacidad para observar y encontrar humor en lo cotidiano, se fusionaron para dar vida a Chula, un personaje que lleva un mensaje de esperanza y reflexión a través del poder del silencio y la expresividad gestual, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, el arte puede surgir y sanar.





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