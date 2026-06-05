Los colaboradores del programa En Play ofrecen su particular visión sobre el fenómeno Bad Bunny en España, analizando con humor y perspectiva crítica la polémica 'Casita' y su relación con el baile y el feminismo.

De la polémica ' Casita ' de Bad Bunny hasta el perreo feminista: el divertido veredicto de los colaboradores de En Play . Disfruta del mejor contenido de entretenimiento en El cantante Bad Bunny actúa durante un concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 30 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Bad Bunny y sus múltiples conciertos en España no han dejado a nadie indiferente. El puertorriqueño y su 'Casita' se han convertido en los protagonistas de la actualidad y han acaparado la conversación. Ha generado debate, diversión y todo tipo de opiniones. Con toques de comedia y reivindicación, los colaboradores de En Play han analizado el fenómeno social que representa Bad Bunny.

Tú no puedes ir porque si tú defiendes el feminismo no puedes bailar a Bad Bunny, la cómica Laura del Val. Durante el programa narra su experiencia y hace una divertida crítica sobre el espectáculo. A nivel karaoke es como, como si se subieran todos los colegas a cantar Estopa, asegura. Nerea Pérez de las Heras le escribe a 'La Casita' ha querido hablarle directamente a 'La Casita'.

Es imposible engañarnos aquí porque llevamos generaciones peleando por el goce de todos los cuerpos, por levantarles el castigo y ponerlos a bailar en todos los espacios, reflexiona. para Benito se presenta al. En la puerta del Wanda se suma a los asistentes para resolver la incógnita de quién será el elegido que suba al escenario.

Con una buena dosis de ironía se encarga de localizar a los VIP, Poco me parece - Miguel Martín se presenta al casting de acceso a 'La Casita' de Bad Bunny





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