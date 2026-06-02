Tienes un artículo completo para empezar a nadar en aguas abiertas con los consejos de la ex nadadora Patricia Lledó, autora de este vídeo en la revista Sport Life Mujer 24, de venta en quioscos en 2026. Además de en quioscos, puedes encontrar la revista Sport Life y los especiales de Sport Life Mujer anteriores en la...

De la piscina al mar. Guía para empezar a practicar natación en aguas abiertas con Patricia Lledó ¿Te gustaría nadar en el mar, pero nunca has salido de la piscina?

¿Te atrae la idea y, al mismo tiempo, te impone? Es completamente normal. Dar el paso de un entorno controlado a la inmensidad del mar implica dejar atrás la seguridad para adentrarte en lo inesperado. Y sí, puede dar respeto, pero precisamente ahí está la magia.

Es adaptarse constantemente a las circunstancias. Es conectar con la naturaleza. Es descubrir nuevos límites personales. Puede asustar al principio, pero una vez superas esos miedos, es difícil no enamorarse de la natación en aguas abiertas.

Si quieres dar el paso, aquí tienes algunas claves para empezar a disfrutar del mar con seguridad y confianza. Toma el control y sumérgete en una nueva manera de vivir este deporte





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