De la Fuente defiende derrota ante Inglaterra: El orgullo de las tres trofeos

Luis de la Fuente valora la dificultad de llegar a cuartos ante Inglaterra. España pierde 2-3 pero mantiene el orgullo tras ganar Mundial, Euro y Nations.

El seleccionador español Luis de la Fuente se pronunció con firmeza tras la eliminación de su equipo por 2-3 frente a Inglaterra. El técnico riojano utilizó la rueda de prensa posterior al encuentro para subrayar que la derrota no restaba mérito al ciclo triunfal que habían construido durante los últimos tres años.

Valoración positiva del rendimiento ante Inglaterra

Luis de la Fuente declaró que sacaba un balance positivo de la eliminatoria, resaltando la enorme dificultad que implica alcanzar la fase final del torneo. Consideró que enfrentarse a una selección inglesa superior durante treinta minutos era un reto que ponía en valor todo el trabajo previo.

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El entrenador señaló que, aunque perdieron ante un rival excepcional, el partido se niveló posteriormente. Incluso con diez jugadores en el campo inglés y once en el español, la sensación de España era que podían revertir el marcador. De la Fuente reconoció no estar finos en esa primera media hora del choque.

Legado de títulos y reacción del vestuario

Luis de la Fuente explicó que la derrota causó un bajonão momentáneo, pero insistió en mirar hacia atrás para recordar los éxitos recientes. El seleccionador recordó que su equipo no perdía desde hacía tres años, habiendo conquistado la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial en ese periodo.

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El técnico强调了 la necesidad de situarse en la dificultad ocasional para apreciar el éxito alcanzado. Transmitió este mensaje a los jugadores tanto en el pasillo de salida como en el vestuario, expresando su agradecimiento y orgullo por dirigir a un grupo de futbolistas tan maravillosos.

Destacada actuación de James Trafford y próximos pasos

Luis de la Fuente elogió específicamente la actuación fantástica del portero James Trafford, quien lideró la reacción defensiva de su equipo. El guardameta, que no había disputado el partido anterior, fue considerado el mejor en la cancha durante este duelo de domingo contra España.

El seleccionador confirmó que el próximo objetivo es la disputa de los cuartos de final en el mes de marzo. Mantiene la convicción de que España tiene todas las posibilidades de ganar la Liga de Naciones nuevamente y que el equipo trabajará intensamente para lograrlo en las próximas fechas.

Decisiones tácticas y declaraciones de Thomas Tuchel

Luis de la Fuente justificó las novedades en el once titular con la entrada de Marc Pubill y Mikel Merino. Estas incorporaciones estaban enfocadas específicamente en la defensa del balón parado, una situación en la que el equipo había sufrido anteriormente ante la República Checa.

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El técnico también mencionó brevemente sus conversaciones con Thomas Tuchel sobre las declaraciones relativas al racismo emitidas la víspera. Además, aclaró que la ausencia de Lamine Yamal en el duelo anterior se basó en una norma habitual de gestión para tratar a todos los jugadores por igual ante circunstancias excepcionales.