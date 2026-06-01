De la Espriella, favorito para la segunda vuelta en Colombia con récord de votos, pero enfrenta dilema estratégico

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella superó los 10 millones de votos en primera vuelta, un hito que lo coloca como favorito para enfrentar a Iván Cepeda el 21 de junio. Analistas atribuyen su éxito a un voto de miedo contra Cepeda y a su retórica de orden y outsider. La campaña debate entre sostener la estrategia exitosa o hacer ajustes para alcanzar la mayoría absoluta en la segunda vuelta.

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella logró superar los 10 millones de votos en la primera vuelta presidencial de Colombia , estableciendo un récord para esa fase electoral.

Este resultado lo convierte en el gran favorito para la segunda vuelta, programada para el 21 de junio, donde se enfrentará al candidato oficialista Iván Cepeda. Sin embargo, su campaña enfrenta ahora un dilema estratégico: mantener la fórmula que le permitió alcanzar el 43,7% de los votos preliminares, o introducir ajustes para captar los sufragios adicionales que necesita para obtener la mayoría absoluta.

La sorpresa de su triunfo, por encima de las proyecciones más optimistas, ha sido atribuida por analistas a un fenómeno de voto de miedo o rechazo frontal al candidato del Pacto Histórico. Según Felipe Botero, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, muchos electores que tradicionalmente apoyaban al Centro Democrático y a su candidata Paloma Valencia migraron hacia De la Espriella ante el temor de una posible victoria en primera vuelta de Cepeda.

El politólogo Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, coincide en que De la Espriella logró aglutinar a todos los sectores antipetristas, ya sea por convicción ideológica o por el temor a una deriva autoritaria del gobierno de Gustavo Petro. Trejos destaca que el estilo de De la Espriella, con presentaciones teatralizadas y un mensaje de mano dura, resonó con un sentimiento nacional que demande liderazgos fuertes y sin ambigüedades.

El candidato construyó su imagen como un emprendedor exitoso y autodidacta, que simboliza el éxito económico个人 y se posicionó como un lobo solitario que no necesita de la clase política tradicional. Esta estrategia, inspirada en figuras como Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele, se apoyó en una intensa presencia en redes sociales y en el rechazo explícito a los partidos convencionales.

Trejos considera que De la Espriella mantendrá esta línea en la segunda vuelta, evitando alianzas públicas ostensibles y recibiendo apoyos políticos por la puerta trasera. Ya obtuvo el respaldo de Paloma Valencia y del expresidente Álvaro Uribe tras su primer discurso post-electoral, donde celebró el resultado con un tono confrontacional y sin indicios de moderación.

Para Alejo Vargas, politólogo de la Universidad Nacional, es posible que el candidato ajuste algunos aspectos programáticos, como seguridad o corrupción, pero no prevé cambios sustanciales en su retórica. Vargas señala que la campaña deberá definir si se concentra en territories donde tuvo resultados más bajos, como la costa Caribe, o refuerza sus bastiones en el centro del país.

Botero coincide en que la falta de moderación es parte de su atractivo y que la ventaja de ir como favorito recae ahora en el reto de Cepeda de remontar, aunque la segunda vuelta no está decidida. La participación en la primera vuelta alcanzó el 57,8%, un nivel superior a elecciones anteriores, lo que sugiere una mayor movilización electoral que podría continuar en la segunda vuelta, donde históricamente suele aumentar el turnout en Colombia





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