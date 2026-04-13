De Guindos advierte sobre el impacto de la inmigración en la vivienda y el crecimiento económico español

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, analiza los efectos de la inmigración en España, destacando su contribución al crecimiento económico pero también el encarecimiento de la vivienda. Propone reformar la regulación del alquiler y gestionar los costos asociados al crecimiento demográfico.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha evaluado el impacto de la inmigración en la economía española durante su intervención en el evento Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

De Guindos destaca que, si bien la inmigración contribuye significativamente al crecimiento económico, con más del 50% de aportación, esta dinámica también conlleva un aumento en el precio de la vivienda, especialmente en el mercado del alquiler. El exministro de Economía ha señalado que la solución a la crisis de la vivienda no reside en las prácticas tradicionales de construcción indiscriminada, sino en una modificación de la regulación del alquiler, considerándola el paso fundamental. Según el análisis de De Guindos, España ya cuenta con un considerable parque de viviendas, heredado de la anterior crisis inmobiliaria, por lo que el enfoque debe estar en movilizar estas propiedades hacia el arrendamiento mediante una regulación adecuada.

El vicepresidente del BCE ha enfatizado los beneficios de la inmigración para España, reconociendo que, a pesar de no ser un discurso popular en algunos sectores, es crucial para el crecimiento económico. Asegura que sin el aporte de los trabajadores extranjeros, el crecimiento español se limitaría a la media continental. No obstante, advierte sobre la necesidad de gestionar cuidadosamente los costos asociados a la inmigración, entre los que destaca el encarecimiento de la vivienda y la tensión en los servicios públicos, generada por el rápido crecimiento demográfico, con un aumento significativo de la población en un corto período de tiempo.

A pesar de estos desafíos, De Guindos manifiesta optimismo sobre la economía española, resaltando sus ventajas competitivas, como un sistema financiero sólido, capacidad crediticia y la competitividad empresarial. Además, menciona los 'vientos de cola' favorables, incluyendo el impulso demográfico, el aumento del turismo y los fondos europeos Next Generation, que han sido un factor clave para la inversión y el crecimiento. El análisis de los fondos europeos destaca la importancia de su financiación, sin costo para Europa, y el impacto positivo que han tenido en los procesos de inversión nacionales.

Ante la pregunta sobre su posible regreso al ministerio, De Guindos ha sido tajante.





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